Второкурсница минского вуза подозревается в продаже спайса

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали студентку одного из минских вузов, подозреваемую в распространении психотропных веществ, а также двух ее покупателей. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники милиции во время наблюдения заметили двух подозрительно ведущих себя мужчин, передвигавшихся по городу с помощью телефонного навигатора. Мужчины на непродолжительное время зашли в один из подъездов жилого дома на улице Матусевича, а когда они выходили, их задержали милиционеры.

Было установлено, что в подъезде задержанные (25-летний минчанин и 39-летний житель Минского района) забрали из тайника спайс. Правоохранители выяснили, что в этом же подъезде в съемной квартире проживает 20-летняя жительница Гродненской области - второкурсница одного из столичных вузов. Предположительно, она занималась сбытом особо опасных психотропных веществ в интернете через тайники-закладки. В ходе обыска в квартире было обнаружено и изъято более 18 г спайса.

В отношении задержанной девушки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК Беларуси. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а эти ее покупатели могут лишиться свободы на срок до пяти лет.-0-