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Минприроды и охраны окружающей среды: 25 процентов зубров мира живет в Беларуси

31.05.2017 15:22 — Разное | Ежедневник  
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Минприроды и охраны окружающей среды: 25 процентов зубров мира живет в Беларуси

greenbelarus.info

Минприроды и охраны окружающей среды подвело итоги программы сохранения и расселения зубров.

Как отмечено, с момента реализации Программы по сохранению, расселению и использованию зубра в Беларуси (1994-1998 годы) и Концепции сохранения и устойчивого использования зубров в Республике Беларусь (утверждена в 2012 году), в республике отмечается устойчивый положительный тренд роста поголовья животных. Их  численность за 22-летний период возросла более чем в 4 раза и по состоянию на 1 февраля 2017 года достигла 1574 особей.  

Полностью выполнена задача по обеспечению дальнейшего роста и стабилизации численности белорусской популяции зубров на территории Республики Беларусь на уровне, гарантирующем ее долгосрочное выживание. Это – не менее 1500 особей.

Отмечено также, что сегодня Беларусь является первой в мире страной по численности вольноживущих зубров, при этом доля поголовья вида составляет более 25% от мировой численности. 

В министерстве подчеркнули, что существует ряд проблем, связанных с влиянием зубров на природные экосистемы и агроландшафты, состоянием отдельных (Борисовско-Березовской) микропопуляции и «Припятских» группировок животных), устойчивым использованием их ресурсов. 

 
 
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Минприроды и охраны окружающей среды подвело итоги программы сохранения и расселения зубров.

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