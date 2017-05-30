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Интерактивный театр "Кропка" проведет бесплатный праздник для детей в Минске

31.05.2017 15:46 — Разное | Tut.by  
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Интерактивный театр «Кропка» проведет бесплатную экскурсию для всех желающих 2 июня. В ТРЦ «Галерея-Минск» с 16:00 до 20:00 можно будет увидеть, что такое интерактивное шоу «Маленький Принц».


Администраторы театра проведут гостей группами по 15−20 человек по сказке Антуна де Сент-Экзюпери «Маленький Принц». Таким образом дети и взрослые смогут познакомиться с форматом «погружения» интерактивного шоу и решить, хочет ли семья прийти в «Кропку» на полноценный спектакль. Например, в субботу и воскресенье можно поучаствовать в детском шоу «Маленький принц».

Экскурсия будет представлять собой путешествие по ключевым точкам спектакля. Напомним, в интерактивном спектакле зрители не пассивные наблюдатели, а активные участники действия.


Сначала гости окажутся возле упавшего самолета в пустыне. Задача зрителей — помочь летчику починить его самолет. Затем вся компания перенесется на маленькую планету Маленького Принца. Вместе с принцем нужно очистить планету от баобабов, следить за порядком на трех вулканах и, конечно, здесь можно познакомиться с Розой.

Дальше гости вместе с Маленьким Принцем будут путешествовать по планетам: встретятся с Королем, Пьяницей, Деловым человеком и Географом. У каждого своя история и своя жизнь.


Все помнят Лиса? Этот очаровательный персонаж научит дружить и поможет весело провести время. Вместе с главным героем участники экскурсии переживут самые разные эмоции.

Всех, кто проникнется атмосферой «Кропки», Маленький Принц и его друзья будут ждать в театре вновь. Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш билетов на концерт Three Days Grace в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Интерактивный театр "Кропка" проведет бесплатную экскурсию для всех желающих 2 июня. В ТРЦ "Галерея-Минск" можно будет увидеть, что такое интерактивное шоу...

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