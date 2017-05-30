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Гидромет объявил на вторую половину среды оранжевый уровень опасности

31.05.2017 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая – Sputnik. Синоптики объявили на вторую половину среды 31 мая штормовое предупреждение в связи с грозами и сильным ветром, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее в Гидромете предупреждали, что в начале июня в Беларусь придет кратковременное похолодание, которое будет сопровождаться ухудшением погоды.

"В среду в период с 15 до 21 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15-20 м/с", – сказали синоптики.

По информации специалистов, опасные природные явления будут наблюдаться в республике до 23:00.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным синоптиков, грозы с сильным ветром пройдут в Беларуси до 23:00 среды.

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