Гидромет объявил на вторую половину среды оранжевый уровень опасности

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Синоптики объявили на вторую половину среды 31 мая штормовое предупреждение в связи с грозами и сильным ветром, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее в Гидромете предупреждали, что в начале июня в Беларусь придет кратковременное похолодание, которое будет сопровождаться ухудшением погоды.

"В среду в период с 15 до 21 часов на большей части территории страны ожидаются грозы, усиление ветра порывами 15-20 м/с", – сказали синоптики.

Ну вы просили дошч, я дал вам дошч.

Минск. pic.twitter.com/PB2iXbi27X — Блізкі космас (@nadvorie) 31 мая 2017 г.

По информации специалистов, опасные природные явления будут наблюдаться в республике до 23:00.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен оранжевый уровень опасности.