Как сооружают опоры фарватера Крымского моста: кадры с высоты

Фарватерные опоры будут удерживать автомобильную и железнодорожную части сооружения. Всего их будет две — одна ближе к Тамани, вторая — к Керчи.



© Sputnik Виталий Тимкив Строители возвели половину опор Крымского моста

Фундаменты под опоры были закончены еще в апреле, затем велась работа над ростверками, которые на одном участке объединят железную и автомобильную дороги. На остальных участках сооружения автомобильный и железнодорожный мосты идут отдельно.

Одновременно идет сооружение вспомогательных конструкций, которые потом задействуют в строительстве арочных пролетов. Установку арок на опоры планируют осуществить уже в августе.

Крымский мост станет самым протяженным в России — длина сооружения составит 19 километров. Стоимость строительства моста — около четырех миллиардов долларов. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о строительстве моста через Керченский пролив читайте на сайте проекта .