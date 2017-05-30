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Как сооружают опоры фарватера Крымского моста: кадры с высоты
31.05.2017 15:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Фарватерные опоры будут удерживать автомобильную и железнодорожную части сооружения. Всего их будет две — одна ближе к Тамани, вторая — к Керчи.
© Sputnik Виталий Тимкив
Фундаменты под опоры были закончены еще в апреле, затем велась работа над ростверками, которые на одном участке объединят железную и автомобильную дороги. На остальных участках сооружения автомобильный и железнодорожный мосты идут отдельно.
Одновременно идет сооружение вспомогательных конструкций, которые потом задействуют в строительстве арочных пролетов. Установку арок на опоры планируют осуществить уже в августе.
Крымский мост станет самым протяженным в России — длина сооружения составит 19 километров. Стоимость строительства моста — около четырех миллиардов долларов. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Подробнее о строительстве моста через Керченский пролив читайте на
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Началось строительство тел фарватерных опор моста через Керченский пролив. Смотрите кадры стройки, снятые квадрокоптером.
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