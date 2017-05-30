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На Янки Мавра предлагают квартиры в мансардном этаже от 1,5 тысячи рублей за "квадрат"

31.05.2017 15:50 — Разное | Tut.by  
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Застройщик «Мансарды Столицы» предлагает квартиры в мансардном этаже дома № 33 по улице Янки Мавра. Цена «квадрата» — от 1490 рублей или от 800 долларов.


Фото: novostrojka.by

Реконструкцию дома застройщик начал в прошлом году. По проекту, дом «прибавит» 816 квадратных метров или 18 новых квартир — по три в каждом из шести подъездов. Кроме надстройки, в доме проведут капитальный ремонт.


Для заключения договоров застройщик предлагает восемь квартир. Из них три двухкомнатные площадью 41,3 и 45,3 кв. метра и пять трехкомнатных площадью 53,8 и 56,3 кв. метра.


Цена квадратного метра для обычных дольщиков, не состоящих на учете нуждающихся, в двухкомнатных квартирах 1714 рублей, в трехкомнатных — 1490 рублей. То есть самая маленькая «двушка» обойдется в 70,8 тысячи рублей, «трешка» — в 80 тысяч рублей.


Сдать квартиры застройщик планирует в конце этого года.

 
 
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