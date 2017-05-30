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Атака Калибром: кадры пуска ракет по позициям ИГ с фрегата и субмарины

31.05.2017 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Целями ракетного удара стали позиции боевиков на востоке Пальмиры, в которых сконцентрирована техника и живая сила террористов. Пуски производились из акватории Средиземного моря.

Сообщается, что все четыре ракеты успешно поразили цели. При этом пуски с субмарины производились в подводном положении.

После пусков глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина об их успешном завершении. Также ведомство отметило, что командование Израиля, Турции и США были уведомлены о готовящихся пусках.

 
 
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