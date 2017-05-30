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На отмене покупки валюты с паспортом настоял Нацбанк

31.05.2017 16:02 — Разное | БДГ  
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Национальный банк сообщает о том, что покупка иностранной валюты без предъявления паспорта будет возможна в Беларуси уже с 1 июня 2017 года.

Как сообщается на сайте регулятора, с 1 июня в стране прекращает действовать указ президента от 2011 года, которым была введена регистрация банками паспортных данных физлиц при покупке иностранной валюты. Отмена регистрации паспортных данных предусмотрена указом президента от 29 мая № 192. Соответствующая информация уже доведена Нацбанком до банков страны.

«Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Национального банка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения. Таким образом, в настоящее время требование о регистрации паспортных данных при покупке иностранной валюты физическими лицами стало излишним», - сообщает Национальный банк.

Напомним, что Нацбанк Беларуси с 9 ноября 2011 года ввел продажу иностранной валюты гражданам исключительно после предъявления ими паспорта и регистрации кассиром личных данных. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк сообщает о том, что покупка иностранной валюты без предъявления паспорта будет возможна в Беларуси уже с 1 июня 2017 года.

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