На отмене покупки валюты с паспортом настоял Нацбанк

Национальный банк сообщает о том, что покупка иностранной валюты без предъявления паспорта будет возможна в Беларуси уже с 1 июня 2017 года.

Как сообщается на сайте регулятора, с 1 июня в стране прекращает действовать указ президента от 2011 года, которым была введена регистрация банками паспортных данных физлиц при покупке иностранной валюты. Отмена регистрации паспортных данных предусмотрена указом президента от 29 мая № 192. Соответствующая информация уже доведена Нацбанком до банков страны.

«Решение о либерализации валютного режима принято по инициативе Национального банка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. В течение достаточно продолжительного времени на рынке наблюдается сбалансированность спроса и предложения. Таким образом, в настоящее время требование о регистрации паспортных данных при покупке иностранной валюты физическими лицами стало излишним», - сообщает Национальный банк.