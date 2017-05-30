Самая необычная линейка в Гродно: прощались со школой до полуночи

Не линейка, а шоу — в гродненском лицее №1 уже много лет подряд последний звонок проходит не по классическому сценарию, а превращается в настоящее многочасовое шоу сюрпризами, танцами, песнями и огненным шоу. Как у лицеистов проходила необычная вечерняя линейка, смотрите в фотоленте Sputnik.



© Sputnik / Мария Амелина Жара, цветы и немного грусти: как прощались со школой в Гомеле 12

"Эта традиция поддерживается с первого дня основания лицея. У нас учатся только дети 10 и 11 классов. Это юноши и девушки, у которых уже есть свои ценности и взгляды. И праздник последнего звонка мы стараемся сделать таким, чтобы он был интересен ребятам", — рассказал директор Лицея №1 г. Гродно Игорь Маслов.

Сценарий праздника последнего звонка в лицее всегда держат под строжайшим секретом. И стараются превратить его в событие, которое надолго запомнится ученикам. Например, в нынешнем году директора привезли на аттракционе Happy Car, а в финале праздника ребята увидели мини-театральную постановку с участием ростовых фигур.

Некоторые моменты торжества остаются традиционными. Так, ребята всегда готовят слова благодарности — учителям, школе, своим одноклассникам. Еще одна добрая традиция — это школьный вальс. Нынешние выпускники целый год брали уроки танцев, чтобы красиво парить под музыку в последний школьный день. А в завершение праздника организаторы всегда зажигают символический костер знаний.

В Гродно последние звонки проходили целых два дня. 30 мая линейки проводились для всех выпускных классов, а для учеников 1-8 классов — в основном 31 мая.

Последний звонок: витебские школьники вступили во взрослую жизнь >>

Все впереди: брестские старшеклассники прощаются со школой >>

Взрослая жизнь: последний звонок в минской гимназии >>