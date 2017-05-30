ВКС России получили три уникальных спецсамолета

Командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов рассказал о поступлении на вооружение трех самолетов РЭБ Ил-22 «Порубщик», сообщает ТАСС.



Фото: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

В своем классе «Порубщик» — один из самых эффективных в мире. Он может самостоятельно вычислять радиоэлектронное излучение, исходящее от комплексов ПВО противника, подавлять их мощными помехами, а также искажать сигналы вражеских радиолокаторов.

При этом Ил-22 «Порубщик» не создает помех для работы радиоэлектронных систем своих войск. Эти машины поступят в распоряжение авиационного отряда РЭБ 117-го военно-транспортного авиаполка.

Среди потенциальных целей «Порубщика» — самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), радиотехнические средства комплексов ПВО типа Patriot и каналы управления военными беспилотниками.