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ВКС России получили три уникальных спецсамолета

31.05.2017 16:13 — Разное | Tut.by  
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Командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов рассказал о поступлении на вооружение трех самолетов РЭБ Ил-22 «Порубщик», сообщает ТАСС.


Фото: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

В своем классе «Порубщик» — один из самых эффективных в мире. Он может самостоятельно вычислять радиоэлектронное излучение, исходящее от комплексов ПВО противника, подавлять их мощными помехами, а также искажать сигналы вражеских радиолокаторов.

При этом Ил-22 «Порубщик» не создает помех для работы радиоэлектронных систем своих войск. Эти машины поступят в распоряжение авиационного отряда РЭБ 117-го военно-транспортного авиаполка.

Среди потенциальных целей «Порубщика» — самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), радиотехнические средства комплексов ПВО типа Patriot и каналы управления военными беспилотниками.

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Среди потенциальных целей новых самолетов - комплексы ПВО типа Patriot.

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