31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной суд вынес приговор фигурантам дела так называемой банды Молнара. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

"Могилевским областным судом постановлен приговор по уголовному делу по обвинению М. и других лиц в деятельности по созданию преступной организации, в руководстве преступной организацией и участии в ней, а также других преступлениях", - сообщает официальный сайт Верховного Суда Республики Беларусь.

Ключевому фигуранту суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. А также с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, сроком на 5 лет, и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет. Остальным 29 обвиняемым суд назначил различные наказания в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет.

Приговор оглашен сегодня в тюрьме №4 УДИН МВД, где и проходили все судебные заседания. Процесс был закрытым.

Рассмотрение дела Могилевский областной суд начал 14 марта 2017 года. Главного фигуранта дела и его предполагаемых подельников обвиняли в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Могилевской области с 2009 по 2014 год: создании преступной организации, разбоях, вымогательстве, мошенничестве, похищении человека, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконных сделках с недвижимостью, нелегальном обороте наркотиков и оружия. Суд рассмотрел более 100 томов уголовного дела, по которому проходило более 500 потерпевших. В материалах дела фигурировало более 80 преступлений.

По информации Верховного суда, приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Беларуси через Могилевский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. А обвиняемыми, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.-0-