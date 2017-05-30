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Amazon отдаст деньги родителям, чьи дети делали покупки с помощью его приложения

31.05.2017 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Amazon отдаст деньги родителям, чьи дети делали покупки с помощью его приложения

fullhub.ru

Возмещение можно будет получить за покупки, совершенные в период с ноября 2011 года по май 2016 года.

Amazon выделит 70 млн долларов для выплаты возмещений пользователям, дети которых совершали покупки с помощью приложения ритейлера, сообщает Федеральная торговая  комиссия США.

Имеющие право на возмещение должны были получить от компании извещение с инструкциями 26 мая. Дедлайн для подачи заявок — 26 мая 2018 года, пишет DELFI.

 
 
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Возмещение можно будет получить за покупки, совершенные в период с ноября 2011 года по май 2016 года.

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