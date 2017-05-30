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Amazon отдаст деньги родителям, чьи дети делали покупки с помощью его приложения
31.05.2017 16:30 — Разное | Ежедневник
fullhub.ru
Возмещение можно будет получить за покупки, совершенные в период с ноября 2011 года по май 2016 года.
Имеющие право на возмещение должны были получить от компании извещение с инструкциями 26 мая. Дедлайн для подачи заявок — 26 мая 2018 года, пишет
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Возмещение можно будет получить за покупки, совершенные в период с ноября 2011 года по май 2016 года.
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