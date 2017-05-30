Запрет на прерывание детских телепередач рекламой алкоголя вводится в Азербайджане

В Азербайджане вводится запрет на прерывание детских телепередач рекламой алкоголя. Изменения в закон "О правах ребенка" были вынесены 31 мая на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) и приняты большинством голосов. Об этом сообщает Trend .

Согласно изменениям, запрещена пропаганда употребления алкогольных напитков среди детей, а также прерывание детских телепередач рекламой алкоголя.

Также запрещается размещение рекламы алкоголя на учебниках, учебных материалах, дневниках, тетрадях, альбомах для рисования.-0-