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Запрет на прерывание детских телепередач рекламой алкоголя вводится в Азербайджане

31.05.2017 16:50 — Разное | БелТА  
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Запрет на прерывание детских телепередач рекламой алкоголя вводится в Азербайджане

В Азербайджане вводится запрет на прерывание детских телепередач рекламой алкоголя. Изменения в закон "О правах ребенка" были вынесены 31 мая на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) и приняты большинством голосов. Об этом сообщает Trend.

Согласно изменениям, запрещена пропаганда употребления алкогольных напитков среди детей, а также прерывание детских телепередач рекламой алкоголя.

Также запрещается размещение рекламы алкоголя на учебниках, учебных материалах, дневниках, тетрадях, альбомах для рисования.-0-

 
 
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Также запрещается размещение рекламы алкоголя на учебниках, учебных материалах, дневниках, тетрадях, альбомах для рисования.

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