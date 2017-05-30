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Минприроды посчитало зубров: в Беларуси живет 25% мировой популяции

31.05.2017 17:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая – Sputnik. Беларусь является мировым лидером по численности живущих в лесах зубров, сообщила в среду пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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По информации ведомства, за 22 года реализации специальной госпрограммы по сохранению популяции этих животных число зубров выросло до 1574 особей. 

"Беларусь является первой в мире страной по численности вольноживущих зубров, при этом доля поголовья вида составляет более 25% от мировой численности", – сказали в Минприроды. 

В то же время в министерстве отмечают, что есть некоторые проблемы, которые связаны с влиянием стад зубров на экосистемы и ландшафты.

Для решения этих вопросов, а также формирования оптимального ареала на основе уже существующих будет создана рабочая группа, в которую войдут заинтересованные лица из научных организаций и юридических лиц. Она подготовит предложения для совершенствования методов сохранения популяции зубра в Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По информации ведомства, сейчас в республике живет более 1570 особей этих животных.

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