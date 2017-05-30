Минприроды посчитало зубров: в Беларуси живет 25% мировой популяции

МИНСК, 31 мая – Sputnik. Беларусь является мировым лидером по численности живущих в лесах зубров, сообщила в среду пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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Бресте" title="Олень забежал в один из дворов в Бресте" class=""> Майя Сыч Пятнистый олень забрел в частный сектор в Бресте

По информации ведомства, за 22 года реализации специальной госпрограммы по сохранению популяции этих животных число зубров выросло до 1574 особей.

"Беларусь является первой в мире страной по численности вольноживущих зубров, при этом доля поголовья вида составляет более 25% от мировой численности", – сказали в Минприроды.

В то же время в министерстве отмечают, что есть некоторые проблемы, которые связаны с влиянием стад зубров на экосистемы и ландшафты.

Для решения этих вопросов, а также формирования оптимального ареала на основе уже существующих будет создана рабочая группа, в которую войдут заинтересованные лица из научных организаций и юридических лиц. Она подготовит предложения для совершенствования методов сохранения популяции зубра в Беларуси.