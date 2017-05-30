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Житель Ляховичей перевозил более 7 т говядины без документов

31.05.2017 17:38 — Разное | БелТА  
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31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Ляховичского района будет привлечена к административной ответственности за транспортировку без соответствующих документов 7 т говядины, сообщила БЕЛТА официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.

Правонарушение было выявлено 29 мая в 19.30 на автодороге Брест-Минск вблизи Столбцов. Сотрудники ОБЭП и ОГАИ Барановичского ГОВД остановили автомобиль Volvo с прицепом под управлением неработающего 34-летнего жителя Ляховичей. В машине он перевозил 7 т 300 кг мороженого мяса говядины без соответствующих документов. Мужчина пояснил, что товар принадлежит не ему, а его знакомой - индивидуальному предпринимателю из Ляховичского района.

Мясо на сумму Br50,4 тыс. изъято. В отношении гражданки составлен административный протокол по ч.4 ст. 12.17 КоАП (транспортировка товаров без наличия соответствующих документов). Женщине грозит штраф до 50 базовых величин и конфискация товара.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Правонарушение было выявлено 29 мая в 19.30 на автодороге Брест-Минск вблизи Столбцов. Сотрудники ОБЭП и ОГАИ Барановичского ГОВД остановили автомобиль Volvo с прицепом...

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