Духов день православные отметят 5 июня

Православные христиане будут отмечать Духов день, который также называют Праздником Святого Духа, в понедельник 5 июня — согласно традициям, этот день всегда следует сразу за Троицей.

Что значит Духов день?

Этот день установили в честь Святого Духа — одной из личностей тройственного Бога. Христиане считают, что Святой Дух и сейчас действует в Церкви так же, как еще во времена апостолов. Также важно отличие восприятия Святого Духа у православных и католиков: у первых он — полноправное и равное иным лицо Святой Троицы, а у вторых исходит из Отца и Сына.



© Sputnik/ Роман Шантар Православные христиане отметят 4 июня День Святой Троицы

Согласно Учению, сошествие Святого Духа выглядело как появление пламени — всполохи огня окружили каждого апостола — ученика Иисуса. После этого апостолы и исполнились Святого Духа, а также получили возможность говорить на множестве языков — это помогло им в продвижении христианского учения и проповедях. В образе огня Дух Святой сошел и в знак очищения от грехов и согревания душ.

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Именно так и появилось учение о триедином Боге — вернее, так оно стало известно апостолом, а после — и всем верующим. В честь этих традиций на следующий день после Троицы христиане и празднуют Духов день.

Что нужно и что нельзя делать на Духов день?

Согласно православным традициям, в Духов день обязательно нужно оставить все земные труды. Конечно, в Беларуси сделать это достаточно тяжело: отмечают праздник в понедельник, который является в республике рабочим днем.

Однако в целом ряде стран Духов день — выходной: например, в Австрии, Германии, Швейцарии, Украине, Франции и некоторых иных странах. Там верующие могут соблюдать предписание — ведь работать нельзя на Духов день не только у православных, но и у католиков.

Также считается, что на Духов день нельзя заниматься "земными работами" — например, пахать.

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В Духов день принято поминать ушедших родственников и друзей. Кроме того, считается, что в этот день стоит ходить по траве босиком — чтобы зарядиться здоровьем и силами на весь год вперед. Раньше считалось, что собранные в этот праздник целебные травы обладают лучшими свойствами.

Говорили раньше и то, что на Духов день можно буквально "смыть свои грехи" — к подобным поверьям в Церкви относятся не очень хорошо, ведь суеверные рассказывают о будто бы начинающейся "русалочьей неделе" и том, что морские чудища могут утащить незадачливого человека под воду.

Как праздновать Духов день?

Православные храмы на Духов день всегда совершают отдельное богослужение в честь Всесвятого, Животворящего и Всесильного духа — так верующие прославляют Святого Духа.

Великая вечерня начинается на десятый час дня — верующие начинают с молитвы "Царю небесный", после чего читают еще шесть молитв. И без особых ритуалов можно посетить на Духов день храмы — поставить свечку или приложиться к иконе.

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