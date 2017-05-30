Нацбанк снова снижает ставку рефинансирования

Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение о снижении с 14 июня 2017 года ставки рефинансирования с 14 до 13% годовых.

Снижаются также ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков – с 17 до 15% годовых, а также ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 9 до 8% годовых.

Нацбанк сообщает, что решения в области процентной политики принимались «с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере».

Регулятор отмечает, что в Беларуси сохраняется тенденция замедления инфляции, причем процесс идет более значительными темпами, чем ожидалось. Темпы роста денежного предложения остаются умеренными. Усиливается положительная тенденция увеличения доли рублевой составляющей денежной массы. Сохраняется благоприятная ситуация на валютном рынке. Повышается внешняя устойчивость экономики.

«Формирование в январе – марте 2017 года положительного внешнеторгового сальдо (0,2 млрд долларов) способствовало снижению дефицита счета текущих операций платежного баланса до 0,9 млрд долларов против 1,5 млрд долларов в январе – марте 2016 года. Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться закреплением положительных трендов в экономике и монетарной сфере, а также состоянием платежного баланса», - говорится в сообщении НББ.

Напомним, что правление Национального банка Беларусь приняло решение о снижении с 19 апреля ставки рефинансирования – с 15% до 14% годовых.