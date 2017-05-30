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Минфин: для возвращения вкладов советских времен нет источника

31.05.2017 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Минфин: для возвращения вкладов советских времен нет источника

23helpme.ru

Вернуть все вклады граждан, которые были обесценены в 1990-е годы, невозможно, заявил заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов сегодня на совместном заседании двух палат парламента.

Чиновник отвечал на вопрос депутата Анны Конопацкой, передает  БЕЛТА.

"Мы должны четко ответить на вопрос: есть ли у нас источник, чтобы полностью восстановить стоимость тех накоплений, которые были у граждан. Положа руку на сердце, надо сказать, что такого источника у нас нет. Вернуть те деньги в том объеме невозможно", – сказал Юрий Селиверстов.

При этом, по его словам, вопрос не снимается с повестки дня, так как граждане обращаются с такими вопросами. "Если мы в наших экономических условиях сможем найти механизм этой компенсации, с помощью депутатов, мы готовы его рассматривать", – подчеркнул замминистр
 
 
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Вернуть все вклады граждан, которые были обесценены в 1990-е годы, невозможно, заявил заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов сегодня на совместном...

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