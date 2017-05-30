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Международная выставка нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017 проходит в Баку

31.05.2017 17:40 — Разное | БелТА  
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Международная выставка нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017 проходит в Баку
На выставке. Фото Trend

XXIV Международная выставка нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017, а также VII Каспийская международная выставка энергетики и альтернативной энергии стартовали 31 мая в Бакинском выставочном центре. Об этом сообщает Trend.

В выставке принимают участие 289 компаний из 30 стран мира. Среди них Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Королевство Нидерландов, Польша, США, Япония и другие страны.

Компании на выставке представляют широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в сферах нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, платформ и плавучих буровых установок, прокладки труб и обеспечения систем безопасности трубопроводов, сервисных услуг. Ряд экспозиций посвящен технологиям в сфере очистки топлива и производства из сырья готовой продукции. Большую площадь занимают экспозиции компаний, предлагающих сырье для химической промышленности и производства.

Международная выставка нефти и газа Caspian Oil & Gas-2017 проходит в Баку с 31 мая по 3 июня.-0-

 
 
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В выставке принимают участие 289 компаний из 30 стран мира. Среди них Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Испания, Италия, Казахстан, Китай, Королевство Нидерландов,...

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