|
МАРТ и Минздрав проанализируют цены на лекарства и подумают, как снизить их стоимость
МАРТ и Минздрав создали межведомственную рабочую группу, которая будет следить за конкуренцией на фармацевтическом рынке, противодействовать на нем монополии и развивать добросовестную рекламу. «На сегодняшний день во всем мире фармацевтический рынок и рынок медицинского оборудования являются наиболее подверженными антиконкурентным практикам деятельности транснациональных корпораций», —
Рабочая группа проанализирует «цены на лекарства на сопоставимых товарных рынках и оценит их доступность», а также предложит, как снизить цены на медпрепараты в Беларуси.
В рабочую группу в качестве экспертов включили представителей Национальной академии наук, ассоциации международных фармацевтических производителей, участников фармацевтического рынка и рынка медицинского оборудования.
Рабочая группа также займется подготовкой проекта доклада «О состоянии конкуренции на рынках медицинского оборудования», это предусмотрено решением Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств — участников СНГ.
С начала этого года медикаменты, по официальной статистике, подешевели на 0,9%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты проанализируют "цены на лекарства на сопоставимых товарных рынках и оценит их доступность", а также предложит, как снизить цены на медпрепараты в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии