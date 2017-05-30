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МАРТ и Минздрав проанализируют цены на лекарства и подумают, как снизить их стоимость

31.05.2017 17:59 — Разное | Tut.by  
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МАРТ и Минздрав создали межведомственную рабочую группу, которая будет следить за конкуренцией на фармацевтическом рынке, противодействовать на нем монополии и развивать добросовестную рекламу. «На сегодняшний день во всем мире фармацевтический рынок и рынок медицинского оборудования являются наиболее подверженными антиконкурентным практикам деятельности транснациональных корпораций», — уточняют в МАРТ.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Рабочая группа проанализирует «цены на лекарства на сопоставимых товарных рынках и оценит их доступность», а также предложит, как снизить цены на медпрепараты в Беларуси.

В рабочую группу в качестве экспертов включили представителей Национальной академии наук, ассоциации международных фармацевтических производителей, участников фармацевтического рынка и рынка медицинского оборудования.

Рабочая группа также займется подготовкой проекта доклада «О состоянии конкуренции на рынках медицинского оборудования», это предусмотрено решением Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств — участников СНГ.

С начала этого года медикаменты, по официальной статистике, подешевели на 0,9%.

 
 
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Специалисты проанализируют "цены на лекарства на сопоставимых товарных рынках и оценит их доступность", а также предложит, как снизить цены на медпрепараты в...

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