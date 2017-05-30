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Учебная лаборатория по беспроводным технологиям открылась в БГУИР

31.05.2017 17:53 — Разное | БелТА  
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Учебная лаборатория по беспроводным технологиям открылась в БГУИР

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники сегодня открылась учебная лаборатория по беспроводным технологиям, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь установлено самое современное оборудование, обеспечивающее технологию беспроводной связи. Обучение работе на данной аппаратуре позволит повысить конкурентоспособность наших специалистов. В дальнейшем планируется создать на базе лаборатории авторизованный центр, где студенты смогут получить дополнительные навыки по курсам, которые связаны с современными беспроводными технологиями. По истечении курса каждый студент получит сертификат, удостоверяющий их знания в этой области", - рассказал журналистам ректор БГУИР Михаил Батура.

По его словам, нынешняя лаборатория уже 45-я в университете информатики и радиоэлектроники. Первая совместная лаборатория была создана с компанией Philips в 1998 году.

Лаборатория создана в партнерстве с китайской телекоммуникационной корпорацией ZTE.

Директор ИООО ZTE Вэй Вэй отметил, что совместные лаборатории показывают новейшие технологии компании. Открывшаяся лаборатория позволит студентам и специалистам, заинтересованным в повышении квалификации, получить практические навыки работы с оборудованием по беспроводным технологиям, которое используется в существующих сетях мобильных операторов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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