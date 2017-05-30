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Бывший военнослужащий приговорен к трем годам ограничения свободы за неуставные отношения

31.05.2017 18:22 — Разное | БелТА  
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Бывший военнослужащий приговорен к трем годам ограничения свободы за неуставные отношения

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Бывший военнослужащий приговорен к трем годам ограничения свободы, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник председателя суда Московского района Бреста Ирина Войтюк.

Приговор по уголовному делу по ч.2 ст.455 УК (превышение власти, сопряженное с насилием) был оглашен 30 мая. По приговору суда обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы на срок три года без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в Вооруженных Силах и других воинских формированиях на 5 лет. Кроме того, в соответствии со ст.60 УК обвиняемый лишен воинского звания "младший сержант".

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Преступление было совершено в период службы обвиняемого. Будучи в должности младшего сержанта, старослужащий избил рядового за то, что тот не пришил ему пуговицу на бушлат. Факт неуставных отношений был выявлен в ноябре прошлого года во время проверки комплексной группой Минобороны.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Преступление было совершено в период службы обвиняемого. Будучи в должности младшего сержанта, старослужащий избил рядового за то, что тот не пришил ему пуговицу...

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