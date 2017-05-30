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Саакашвили устроил словесную перепалку с главой Минюста Украины

31.05.2017 18:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел накануне в Минюсте Украины, куда Саакашвили пришел с намерением выяснить, почему было отказано в регистрации его партии.

Саакашвили устроил словесную перепалку с главой Минюста Украины
© Sputnik Стрингер
Саакашвили обиделся на СМИ за свои фото в кустах на инаугурации Трампа

Бывший президент устроил словесную перепалку с главой Минюста, оба начали оскорблять друг друга, а Петренко попросил Саакашвили предъявить свои требования в судебном порядке.

Саакашвили ранее утверждал, что Минюст незаконно зарегистрировал партию под названием "Блок Михаила Саакашвили" на подставного человека. По его словам, власти планируют создать несколько подставных партий, чтобы обеспечить себе большее количество голосов на президентских выборах.

В свою очередь Петренко заявил, что в Минюст более года назад действительно поступали документы о регистрации партии от однофамильца Саакашвили, однако ведомство тогда отказало в ее регистрации. При этом позже мужчина добился регистрации партии через украинские суды.

 
 
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поругался с министром юстиции Павлом Петренко. Смотрите кадры словесной перепалки.

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