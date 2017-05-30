Последний звонок в Минске: торжественные линейки и день трезвости

Последний звонок — приятная, радостная, а для кого-то немного грустная традиция. Ребята уходят во взрослую жизнь, учителя прощаются со своими учениками.



© Sputnik / Виктор Толочко Взрослая жизнь: последний звонок в минской гимназии 15

Повезло с погодой, повезло и с настроением. Было видно, что гимназия тщательно готовилась к этому ответственному дню. Традиционно напутственные слова произнесли директор гимназии Екатерина Петруша и представитель отдела образования Московского района. Поскольку в гимназии введены китайский язык, как профильный, и класс медицинского образования, выступали представители посольства Китая и Белорусского медицинского университета. Как должностное лицо и как отец выпускника, перед школьниками выступил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.

Выступали детские творческие самодеятельные танцевальные коллективы, звучали сольные вокальные номера, был даже дуэт аккордеонистов. Ну а уверенность выпускников и красоту выпускниц словами не описать — смотрите видео!

В день последнего звонка есть еще одна традиция — полный запрет на торговлю алкоголем . Поэтому Александр Кривошеев совершил небольшой рейд по гастрономам и специализированным магазинам столицы, чтобы убедиться в отсутствии нарушений в торговой сети в этот день. И все же приобрести некоторое количество алкоголя в праздник ему удалось!