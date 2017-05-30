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Последний звонок в Минске: торжественные линейки и день трезвости
31.05.2017 18:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Последний звонок — приятная, радостная, а для кого-то немного грустная традиция. Ребята уходят во взрослую жизнь, учителя прощаются со своими учениками.
© Sputnik / Виктор Толочко
Повезло с погодой, повезло и с настроением. Было видно, что гимназия тщательно готовилась к этому ответственному дню. Традиционно напутственные слова произнесли директор гимназии Екатерина Петруша и представитель отдела образования Московского района. Поскольку в гимназии введены китайский язык, как профильный, и класс медицинского образования, выступали представители посольства Китая и Белорусского медицинского университета. Как должностное лицо и как отец выпускника, перед школьниками выступил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский.
Выступали детские творческие самодеятельные танцевальные коллективы, звучали сольные вокальные номера, был даже дуэт аккордеонистов. Ну а уверенность выпускников и красоту выпускниц словами не описать — смотрите видео!
В день последнего звонка есть еще одна традиция — полный
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В Беларуси 30 мая прошел последний звонок. Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев посетил линейку в минской гимназии №12, пообщался с выпускниками и их...
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