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Рябов о лете-2017: ждем несколько волн жары

31.05.2017 19:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая – Sputnik. Лето в текущем году ожидается немного теплее обычного – среднесезонная температура будет на полградуса выше средних значений, сообщил Sputnik в среду начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов о лете-2017: ждем несколько волн жары
© Pixabay
Погода в Беларуси в начале лета: июнь начнется с похолодания

Ранее синоптики предупредили белорусов, что от первых дней июня ждать жары не стоит – будет прохладно и дождливо, однако уже на выходных 3 и 4 июня погода наладится.

"Лето 2017 года будет немного теплее обычного: среднесезоная температура воздуха на большей части страны ожидается на 0,5°С, а по юго-западной половине на 1°С выше нормы", – сказал Рябов.

По его словам, при этом количество осадков будет меньше нормы, но возможны и ливни, которые будут сопровождаются грозами, градом и шквалами.

"Ожидаются несколько волн жары продолжительностью не более одной недели", – уточнил синоптик.

В июне и июле, по словам Рябова, будет тепло – среднемесячные температуры окажутся выше нормы на 0,5–1°С, но дождей ожидается меньше обычного. Август, по информации специалиста, также порадует теплой погодой – в среднем температура будет на 1°С выше, чем обычно. При этом последний месяц лета не станет засушливым – ожидается, что уровни осадков будут в пределах средних значений, а по южной части Беларуси даже выше нормы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
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Синоптики уточняют: продолжительных жарких периодов не будет – жара продержится максимум неделю.

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