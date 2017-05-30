Правительство планирует еще дважды увеличить пенсии в 2017 году





В связи с изменениями бюджета прожиточного минимума в текущем году произведено два перерасчета минимальных и социальных пенсий. Очередные перерасчеты планируется провести 1 августа и 1 ноября.

Об этом завил вице-премьер Василий Жарко, выступая перед белорусскими парламентариями. С учетом финансовых возможностей правительством будет рассмотрен вопрос о повышении в текущем году трудовых пенсий (на 1 мая 2017 года средний размер – 306,57 рублей). Ежемесячные расходы Фонда соцзащиты населения на указанные цели составляют более 750 млн рублей, а по году оцениваются на уровне 9-10 процентов ВВП.

«Вместе с тем, достигнутое в предыдущие годы соотношение размера средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40% нами будет выдержано и в нынешних условиях», - выразил уверенность заместитель премьер-министра.

«Учитывая остроту вопросов назначения трудовых пенсий для отдельных категорий населения, а речь идет о бывших военнослужащих, не имеющих выслуги для получения "военной пенсии", а также лиц, продолжительное время осуществлявших уход за нетрудоспособными членами семьи, Правительством внесен на рассмотрение главы государства соответствующий проект Указа, который позволит урегулировать данный вопрос», - сообщил Василий Жарко.