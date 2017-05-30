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Саснович проиграла во 2-м круге одиночного разряда "Ролан Гаррос"

31.05.2017 21:05 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Александра Саснович (№98 рейтинга WTA) проиграла во втором круге открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" в Париже. 

Александра Саснович в трех сетах проиграла китаянке Чжан Шуай (№34) — 2:6, 6:4, 3:6.

Напомним, что в первом раунде белоруска оказалась сильнее швейцарки Виктории Голубич (№63), которую обыграла третий раз в сезоне.

В мужском парном турнире "Ролан Гаррос" белорус Максим Мирный вместе с россиянином Михаилом Южным выбыли из борьбы в первом круге, проиграв французскому дуэту Квентен Халис / Адриан Маннарино - 6:4, 3:6, 2:6.

 
 
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Белоруска Александра Саснович (№98 рейтинга WTA) проиграла во втором круге открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах "Ролан...

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