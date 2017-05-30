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В первом квартале 2017 года домашние хозяйства Беларуси располагали 983,5 рублями

31.05.2017 20:39 — Разное | Ежедневник  
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В первом квартале 2017 года домашние хозяйства Беларуси располагали 983,5 рублями

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в первом квартале 2017 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 983,5 рубля в месяц.

Как сообщил Национальный статистический комитет, в том числе в городах и поселках городского типа домашние хозяйства располагали 1053,9 рублями в месяц, в сельских населенных пунктах – 798 рублями в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 920,5 рубля в месяц, из которых 704,3 рубля (76,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,7%, на покупку непродовольственных товаров – 29,8%, на оплату услуг – 25,5%.

 
 
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