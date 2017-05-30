ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболисты молодежной сборной Беларуси пропустили 7 безответных мячей от России

31.05.2017 21:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты молодежной сборной Беларуси под управлением главного тренера Людаса Румбутиса разгромно проиграли сверстникам из России в товарищеском матче в Москве.

Белорусские футболисты пропустили 7 безответных мячей. При этом после первого тайма счет был 0:2, а во втором россияне забили еще 5 раз.

В составе россиян голами отличились Федор Чалов (на 22-й минуте), Ильзат Ахметов (41), Иван Обляков (51), Алексей Гасилин (79), Зелимхан Бакаев (82, 90+1) и Даниил Фомин (89).

Россия — Беларусь — 7:0 (2:0)

31 мая. Москва. Стадион «Октябрь». 2500 зрителей.

Судьи: Р. Рейншрейбер, М. Якубов, И. Беренштейн (все — Израиль).

Беларусь: Щербицкий (Шишлов, 46; Павлюченко, 83), Иванов (Чмыриков, 46), Волков (Швецов, 46), Чиж, Хвалько (Печенин, 46), Громыко (Джигеро, 9), Шевченко (Яроцкий, 46), Климович (к) (Ловец, 46), Бессмертный (Лукашевич. 46), Березкин (Бахар, 46), Шибун.

Россия: Лещук, Шанбиев, Лихачев, Чернов, Шакуро, Фомин, Ланин (Безденежных, 77), Ахметов (Бакаев, 77), Обляков (Мацукатов, 83), Жигулев (к), Чалов (Гасилин, 77).

7 июня на минском стадионе «Трактор» матчем против команды Сан-Марино молодежная сборная Беларуси стартует в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы-2019. Соперниками белорусской дружины по 1-й квалификационной группе станут также сверстники из Хорватии, Чехии, Греции, Молдовы. Победители 9 отборочных групп получат путевки в финальную стадию турнира, четыре лучших из занявших вторые места будут разделены на две пары и проведут стыковые матчи за путевки на чемпионат Европы.

Финальную стадию молодежного Евро-2019 примет Италия.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты молодежной сборной Беларуси под управлением главного тренера Людаса Румбутиса разгромно проиграли сверстникам из России в товарищеском матче в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стокгольмский арбитраж отказал "Газпрому" о взыскании с "Нафтогаза" 34,5 миллиардов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика