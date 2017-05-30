Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 13 процентов годовых





Национальный банк принял решение об очередном снижении ставки рефинансирования. С 14 июня она составит 13% годовых.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, снижена также будет ставка по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков - с 17% до 15% годовых, а также ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности - с 9% до 8% годовых.

Решение принято в связи с положительными тенденциями в экономике и замедления темпов инфляции даже больше, чем ожидалось.

Так по данным Нацбанка, в апреле 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен составил 6,3%, базовая инфляция - 6%. Регулятор ожидает, что рост цен в ближайшие месяцы сохранится на этом же уровне.

Нацбанк констатирует также благоприятную ситуацию на валютном рынке. В стране продается валюты больше, чем покупается, что позволяет регулятору покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств.

Внешний торговый баланс Беларуси, который сформировался положительным в первом квартале 2017 года, также вселяет оптимизм. Положительное сальдо получилось небольшим - всего 200 млн долларов, но отмечается тенденция на его дальнейшее увеличение.

Как отмечает Нацбанка, решение о дальнейшем снижении процентных ставок будет приниматься исходя из дальнейших положительных трендов в экономике страны, а также исходя из состояния платежного баланса.