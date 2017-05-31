Владимир Самсонов победил на старте ЧМ в Германии

Белорус Владимир Самсонов победил на старте чемпионата мира по настольному теннису в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Владимир Самсонов. Фото: bttf.by

Владимир Самсонов посеян на турнире под 12-м номером из 96 участников. В первом круге Владимир Самсонов уверенно переиграл Янь Синюя, представляющего Азербайджан, — 4:0 (11:8, 11:5, 11:3, 11:2).

Александр Ханин, пробившийся в основную сетку из квалификации, уступил представителю Китая Линь Гаоюаню — 0:4 (4:11, 3:11, 2:11, 4:11).

В женской части соревнований белоруска Виктория Павлович выиграла в первом матче у Толиу Айкатерини из Греции — 4:0 (12:10, 11:5, 11:5, 11:9). Алина Орловская проиграла Ду Хо Кхем из Китая — 0:4 (6:11, 2:11, 3:11, 8:11).

Чемпионат мира по настольному теннису продлится в Дюссельдорфе до 5 июня. Среди белорусских игроков наиболее успешно на мировых форумах выступал Владимир Самсонов, который является серебряным призером турнира 1997 года в Манчестере.