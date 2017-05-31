Во вторник, 30 мая, состоялись решающие матчи полуфинальных серий чемпионата Беларуси по мини-футболу. В первой паре ВРЗ не пустил в финал «Лидсельмаш», а во второй «Столица» не оставила камня на камне от МАПИДа.



Фото: МФК «Столица»

«Столица» 9−1 МАПИД

Если вечером вторника болельщик не посетил полуфинальную «зарубу» МАПИДа и «Столицы», то, узнав позже ее результат, он наверняка был немного ошарашен: мучавшаяся два матча подряд «Столица» в третьей игре сделала то, что белорусский мини-футбол еще долго будет вспоминать и обсуждать.

И дело даже не в том, сколько именно пропустил МАПИД или забила «Столица», дело в том, как именно это произошло. Ни одна белорусская мини-футбольная команда сейчас не готова предложить зрителю более или менее равное по антуражу, краскам и ощущению праздника событие. Итоговые 9:1 тем более удивительны, когда вспоминаешь, кого еще в нынешнем сезоне «Столица» побеждала с таким крупным счетом. Среди них «Охрана-Динамо», ЦКК… Разница забитых и пропущенных мячей во вчерашнем матче не говорит о большом преимуществе в классе над МАПИДом, но вот грозный посыл будущему сопернику по финалу в нем увидеть можно.

Особо отметить стоит в первую очередь Игоря Щербича и Владимира Ждановича. Во втором круге этого сезона они являются редкими гостями в основном составе, однако в нужный момент (травмы Королишина и Шостака) вышли и помогли команде. Также нельзя не вспомнить Фероза, который все больше начинает раскрываться, и во вчерашнем матче на его счету два важнейших первых гола. Поляков уже стал легендой минского клуба — его шикарные сэйвы и нужные мячи, в том числе и в прошедшей игре, являются поводом особой гордости для «столичных» фанов. Сергей Крыкун скоро уедет на легионерские хлеба в российскую суперлигу, а пока на прощанье дарит всем болельщикам шикарные голы.

За «Столицу» можно болеть, но вот не признавать того, что на данный момент она является лидером белорусского мини-футбола, нельзя. Уже через 3 дня «айтишникам» предстоит сыграть первый матч финальной серии. И есть надежда на то, что, наконец, выйдя в свой второй финал в истории, победу в нем «Столица» теперь не упустит, а белорусскому «минику» это пойдет только на пользу.

Мячи: 1:0 — Фероз (6.40, пас — Чибисов). 1:1 — Шиловский (7.27, пас — Ольшевский). 2:1 — Фероз (17.38, пас — Горбенко). 3:1 — Крыкун (30.45). 4:1 — Бето (33.05, пас — Горбенко). 5:1 — Крыкун (34.36, пас — Поляков). 6:1 — Поляков (35.25, п.в.). 7:1 — Жданович (37.31, пас — Черник). 8:1 — Лазюк (38.55, п.в., пас — Горбенко). 9:1 — Жданович (39.45, п.в.).

Итог серии: «Столица» — МАПИД — 2−1.

ВРЗ 5−2 «Лидсельмаш»

ВРЗ выиграл первый матч серии со счетом 4:1. Тем не менее это ни в коем случае не делало их фаворитами второго поединка, который предстояло сыграть уже на домашней площадке «Лидсельмаша», где он традиционно силен и беспощаден.

В итоге поединок в Лиде таким и получился. «Лидсельмаш» хоть и одержал победу только в серии пенальти, однако был намного убедительнее оппонента и сам создал себе проблемы (упустил победу в основное время на последней минуте).

Третий матч вновь предстояло сыграть в Гомеле (преимущество домашней площадки было на стороне ВРЗ), что делало проход дальше именно «вагоноремонтников» более вероятным.

Первый тайм прошел под знаком преимущества гомельчан (1:0). Во второй половине встречи гостям удалось на некоторое время вернуться в игру (гол Горошко на 25-й минуте), однако затем ВРЗ постепенно провел еще четыре мяча в ворота «Лидсельмаша».

Итоговая победа ВРЗ со счетом 5:2 подарила им путевку в финал и надежды на долгожданное чемпионство. «Лидсельмаш» же будет довольствоваться матчем за третье место.

Мячи: 1:0 — Коваль (11.44, пас — Чернейко). 1:1 — Горошко (24.55, пас — Раговик). 2:1 — Гусельников (29.16, пас — Лемешко). 3:1 — Дегтяренко (37.55, п.в., пас — В. Григорьев). 4:1 — Дегтяренко (38.52, п.в.). 4:2 — Жигалко (39.11). 5:2 — Шамли (39.55, п.в.).

Итог серии: ВРЗ — «Лидсельмаш» — 2−1.

Финал (до 3 побед)

Первый матч. 2.06. «Столица» (Минск) — ВРЗ (Гомель) (Минск, Дворец спорта «Уручье», 18.00) (прямая трансляция на «Беларусь 5»).

Серия за 3-е место (до 2 побед)

Первый матч. 3.06. «Лидсельмаш» (Лида) — МАПИД (Минск) (Лида, спорткомплекс «Олимпия», 16.00).