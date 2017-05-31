Первоклассники сельских школ получили в подарок от АБФФ более 18 тысяч футбольных мячей

Первоклассники сельских школ получили в подарок от ассоциации «Белорусская федерация футбола» более 18 тыс. футбольных мячей, сообщили в пресс-службе АБФФ.

В преддверии летних школьных каникул во время акции «Подари ребенку футбольный мяч!» организаторы и представители местных органов власти вручили более 18 тыс. футбольных мячей первоклассникам из 2 тыс. сельских школ всех районов Беларуси. Торжественная церемония состоялась в Боровлянской гимназии Минского района. Подарки первоклассникам вручили первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян и начальник управления идеологической работы Министерства образования Марина Соротник.

«Развитие массового и детско-юношеского футбола является одним из приоритетных направлений деятельности федерации футбола. АБФФ выражает благодарность Министерству образования за содействие в проведении акции „Подари ребенку футбольный мяч!“. За счет совместных усилий это мероприятие стало традиционным и проходит уже шестой год подряд. Надеюсь, первоклассники хорошо проведут каникулы. Возможно, получив в подарок мячи сегодня, они заинтересуются футболом», — сказал Сергей Сафарьян.

Акция «Подари ребенку футбольный мяч!» организована Белорусской федерацией футбола при поддержке Министерства образования. За шесть лет всего вручено 120 тыс. мячей.