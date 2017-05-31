Пока петух не клюнет: Власти отказались повышать пособие безработным

Пособие по безработице в Беларуси — самое низкое в регионе — уже давно стало притчей во языцех. В конце прошлого года власти даже решились отреагировать на проблему, но что-то пошло не так. Сегодня в Минтруда и соцзащиты, подтвердили: безработным радоваться рано. Изменений не произойдет, пока власти «не клюнет петух» - не начнутся социальные протесты, уверены в независимых профсоюзах.

«Нет»

На неудобную тему пособия безработным министра труда и соцзащиты Ирину Костевич сегодня вывела депутат Палаты представителей Ольга Политико:

– В конце прошлого года представители Министерства труда и социальной защиты очень широко в СМИ анонсировалось принятие законодательного акта, повышающего пособие по безработице для отдельных категорий граждан. Предполагалось, что для тех, кто потерял работу в результате сокращения численности штата работников, либо в результате ликвидации организации, – пособие по безработице будет повышено до 100% бюджета прожиточного минимума; для тех, кто остался без работы по уважительным причинам, в частности, в связи с окончанием контракта – до 50%. Хотелось бы узнать судьбу данного законодательного акта.

Костевич инициативу отрицать не стала:

– Да, действительно, было подготовлено предложение по введению страхования по безработице ... Мы планировали идти в два этапа. Первый этап – это оказание поддержки тем, кто попал в сложную, трудную ситуацию по причине оптимизации численности и сокращения работников. И второй этап у нас был – по внедрению страхования по безработице .

Но единственное, что чиновница смогла сказать о результатах почти полугодовой деятельности, это: «мы работаем сейчас над этим вопросом». И еще: «совершенствуются подходы, проект нормативного правового акта сейчас проходит согласование».

Далее Костевич пришлось немного «побалансировать», чтобы не сказать лишнего. Она признала, что речь идет о страховании , но на вопрос о возможном увеличении нагрузки на фонд оплаты труда ответила отказом.

– Не, мы должны понимать, что мы здесь тоже должны балансировать. Надо решать вопросы рынка труда – он тоже у нас сегодня актуальный и при этом на другой стороне, на чаше весов стоит проблема нагрузки на работодателя. Поэтому мы сейчас работаем в рамках балансировки интересов одной категории в лице нанимателей, работодателей, и тех граждан, которые потеряли работу. Это сложный вопрос. Бесспорно он должен быть сбалансирован.

Получить прямой ответ на вопрос депутату Политико удалось в конце разговора:

- То есть в ближайшее время пособие по безработице повышено не будет?

– Нет.

Пособие не повышают не из-за отсутствия денег?

«Пособие по безработице не повышают, потому что денег нет. Но, возможно, это не главное. Было бы желание, деньги можно найти. Беларусь — не первая и не последняя оказалась в таком положении, все страны находят выход. В той же Украине в несколько раз больше размер помощи», — прокомментировал ситуацию БДГ председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

Но, главное, как он считает, отношение властей. «Власть, которая называет тех, кто не работает, в том числе и тех, кто потерял работу не по своей вине, тунеядцами, которая не хочет отменять Декрет №3, никогда не будет повышать пособие. Она же заставляет безработных платить», — отметил глава Конгресса демократических профсоюзов.

При этом, он напомнил, что повышение пособия — одно из фундаментальных требований МВФ, на выделение кредита которого сейчас рассчитывает Беларусь.

«На сегодня эта проблема превратилась не только в острую социальную, но и политическую проблему. Мы были свидетелями этого, когда люди выходили на улицы , на акции против борьбы с тунеядцами весной этого года», — добавил Ярошук.

По его мнению, ситуация разрешится только тогда, когда власти «сильно клюнет петух»: а именно, начнутся социальные протесты — что может произойти уже этой осенью — а МВФ жестко выкажет требование о повышении пособия по безработице на переговорах о выделении кредита.