Кадры с танцующим у дерева медведем набирают популярность в сети

Медведя запечатлела камера в природном заповеднике, который находится в Свердловской области России. Хищник терся спиной о ствол дерева, что было похоже на танец.

По выражению морды медведя можно даже подумать, что он получает удовольствие от танца.

По информации специалистов-биологов, такое поведение является типичным для бурых медведей. Таким образом они помечают территорию.