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Кадры с танцующим у дерева медведем набирают популярность в сети
31.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Медведя запечатлела камера в природном заповеднике, который находится в Свердловской области России. Хищник терся спиной о ствол дерева, что было похоже на танец.
По выражению морды медведя можно даже подумать, что он получает удовольствие от танца.
По информации специалистов-биологов, такое поведение является типичным для бурых медведей. Таким образом они помечают территорию.
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Бурый медведь устроил зажигательный танец в российской тайге. Смотрите на видео, как веселится один из крупных наземных хищников планеты.
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