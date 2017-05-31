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Кадры с танцующим у дерева медведем набирают популярность в сети

31.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Медведя запечатлела камера в природном заповеднике, который находится в Свердловской области России. Хищник терся спиной о ствол дерева, что было похоже на танец.

По выражению морды медведя можно даже подумать, что он получает удовольствие от танца.

По информации специалистов-биологов, такое поведение является типичным для бурых медведей. Таким образом они помечают территорию.

 
 
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Бурый медведь устроил зажигательный танец в российской тайге. Смотрите на видео, как веселится один из крупных наземных хищников планеты.

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