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Православные Беларуси почтили память Иоанна Кормянского
31.05.2017 21:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Торжества прошли на территории местного женского монастыря, участие в которых принял митрополит Павел и около сотни священников из Беларуси, России, Украины и Польши.
Пастырскую проповедь с двумя тысячами верующих выслушала корреспондент гомельской редакции Sputnik Мария Амелина.
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