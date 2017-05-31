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Православные Беларуси почтили память Иоанна Кормянского

31.05.2017 21:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Торжества прошли на территории местного женского монастыря, участие в которых принял митрополит Павел и около сотни священников из Беларуси, России, Украины и Польши.

Пастырскую проповедь с двумя тысячами верующих выслушала корреспондент гомельской редакции Sputnik Мария Амелина.

 
 
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