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Шуневич: отношение к физпоготовке в МВД будет кардинально пересмотрено

31.05.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В ходе брифинга в Минске министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич пояснил, что процесс оптимизации в МВД не приведет к увольнению сотрудников. Речь идет о сокращении должностей, которые становятся вакантными. В настоящее время сокращено уже более одной тысячи должностей, и такая работа по оптимизации будет продолжаться в дальнейшем.

Основная цель оптимизации — освобождение милиции от несвойственных функций, подчеркнул министр. Кроме того, сотрудников органов внутренних дел ожидает переаттестация, в первую очередь, по физической и профессиональной подготовке

Шуневич: отношение к физпоготовке в МВД будет кардинально пересмотрено
© Sputnik / Виктор Толочко
Шуневич: в МВД идет оптимизация, сокращена одна тысяча должностей

В МВД будет кардинально пересмотрено отношение к физической готовности сотрудников при выполнении своих обязанностей, сообщил Шуневич.

"Этот год в Министерстве внутренних дел объявлен Годом профессиональной подготовки. И мы уже начали первые шаги для того, чтобы систему профессиональной подготовки, в том числе физической и специальной, изменить с точки зрения ужесточения нормативов и более ответственного отношения самих сотрудников к поддержанию своей физической формы", — сообщил Шуневич.

Как ранее сообщал Sputnik, ночью 27 мая 2017 года в минском метрополитене на станции метро "Октябрьская" произошел инцидент, во время которого 19-летний минчанин оказал сопротивление четырем сотрудниками охраны метрополитена и двум милиционерам. В ГУВД сообщили, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. До инцидента в метро задержанный несколько раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, мелкое хищение, нарушение обязанностей по воинскому учету.

Комментарий министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе оптимизации в Министерстве внутренних дел Беларуси уже сокращено более одной тысячи невостребованных должностей, кроме того, существенно ужесточатся...

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