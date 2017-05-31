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Шуневич: отношение к физпоготовке в МВД будет кардинально пересмотрено
31.05.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В ходе брифинга в Минске министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич пояснил, что процесс оптимизации в МВД не приведет к увольнению сотрудников. Речь идет о сокращении должностей, которые становятся вакантными. В настоящее время сокращено уже более одной тысячи должностей, и такая работа по оптимизации будет продолжаться в дальнейшем.
Основная цель оптимизации — освобождение милиции от несвойственных функций, подчеркнул министр. Кроме того, сотрудников органов внутренних дел ожидает переаттестация, в первую очередь, по физической и профессиональной подготовке.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Этот год в Министерстве внутренних дел объявлен Годом профессиональной подготовки. И мы уже начали первые шаги для того, чтобы систему профессиональной подготовки, в том числе физической и специальной, изменить с точки зрения ужесточения нормативов и более ответственного отношения самих сотрудников к поддержанию своей физической формы", — сообщил Шуневич.
Как ранее сообщал Sputnik, ночью 27 мая 2017 года в минском метрополитене на станции метро "Октябрьская" произошел инцидент, во время которого
Комментарий министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В ходе оптимизации в Министерстве внутренних дел Беларуси уже сокращено более одной тысячи невостребованных должностей, кроме того, существенно ужесточатся...
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