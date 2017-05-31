В КНДР сообщили о выпуске собственного iPad

Северокорейский производитель техники и электроники Ryonghung представил портативное устройство, которое должно компенсировать отсутствие на местных прилавках аналогов от именитых производителей. Сообщается, что оно будет называться iPad.

"Айпад" по версии КНДР оснащен 4-х ядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, одним гигабайтом оперативной и восемью гигабайтами встроенной памяти. У него есть HDMI-разъем, возможность подключения клавиатуры и установки "сетевого соединения". Последнее выглядит особенно забавно, учитывая, что доступа в Интернет у большинства граждан Северной Кореи нет.

Не удалось выяснить и то, под управлением какой операционной системы работает устройство. В нем можно найти около 40 приложений и разработчики обещают работу с различными источниками цифровой информации и документами.

Что же, выглядит устройство неплохо, смущает только наглое копирование наименования одного из продуктов Apple.