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В КНДР сообщили о выпуске собственного iPad
Северокорейский производитель техники и электроники Ryonghung представил портативное устройство, которое должно компенсировать отсутствие на местных прилавках аналогов от именитых производителей. Сообщается, что оно будет называться iPad.
"Айпад" по версии КНДР оснащен 4-х ядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, одним гигабайтом оперативной и восемью гигабайтами встроенной памяти. У него есть HDMI-разъем, возможность подключения клавиатуры и установки "сетевого соединения". Последнее выглядит особенно забавно, учитывая, что доступа в Интернет у большинства граждан Северной Кореи нет.
Не удалось выяснить и то, под управлением какой операционной системы работает устройство. В нем можно найти около 40 приложений и разработчики обещают работу с различными источниками цифровой информации и документами.
Что же, выглядит устройство неплохо, смущает только наглое копирование наименования одного из продуктов Apple.
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"Айпад" по версии КНДР оснащен 4-х ядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, одним гигабайтом оперативной и восемью гигабайтами встроенной памяти. У него есть...
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