Держись, Дядя Коля, «муж на час». Они придут за тобой!





«Хозяйка на час» свое уже получила. Молодая жительница Лиды баловалась выпечкой. Пекла и для себя, и людей баловала, кто просил. Больше не будет, иначе посадят.

Белорусские государственные и негосударственные СМИ рассказали людям о торжестве закона и порядка. В стране прижучили молодую даму, которая вместо того, чтобы в поте лица корячиться на зарегистрированной работе, сидела дома и не очень спеша пекла сладкое на заказ.

Дело выгладит так. Экономическом суд Гродненской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 25-летней жительницы Лиды. Она принимала заказы на изготовление авторских тортов, кексов и прочей вкусной выпечки через социальную сеть «ВКонтакте». Нарушительница не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и, кстати, нигде официально не работала. Но официальную работу она может пока и не нашла, а бездельничать не могла или не хотела. Далеко не ходила, использовала ранее полученные знания. По профессии лидчанка - технолог пищевой промышленности, знала что делала.

Как следует из протокола об административном правонарушении, предприимчивая девушка только в апреле этого года уже испекла кулич, шоколадного кролика и огромный торт на сумму более 70 рублей. Ого!

Но есть справедливость на свете. По части расовой неприязни не догадались привлечь. Грызун-то был темнокожий, а его порезали и съели.

И вот пришел к лидчанке очередной заказ, но на ее беду он оказался контрольным. Сгоряча кондитерша даже взяла аванс, аж в размере 15 рублей за изготовление пирожных. Говорят, их было девять.

Исследовав приложенные к протоколу об административном правонарушении документы, являющиеся доказательствами, суд пришел к выводу о наличии состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1-1 ст.12.7 КоАП. С учетом того, что девушка впервые привлекается к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 0,5 базовой величины (11,5 рублей) с конфискацией дохода, полученного от деятельности без государственной регистрации.

Кондитера уже оштрафовали, дело прошлое. Теперь важно определиться, как жить дальше? У нас огромное количество предприимчивого народа, который норовит что-то заработать, как-то выжить без регистрации индивидуальным предпринимателем. Платные и бесплатные объявления в газетах, интернете, на столбах предлагают весь спектр услуг - что-то отремонтировать, где-то вскопать. А сколько соседи друг другу помогают в деревнях... И практически все незарегистрированные, за «серый» нал, а вскопать могут согласиться и за пол-литра. Как с ними быть? Можно случай с кондитершей пустить в тираж по все стране!

Это ж сколько народа надо, чтобы приструнить всех этих дядей Колей и тетей Марин. Впору создавать новую грозную службу. Вот туда можно и пригреть сокращаемых чиновников. Ее даже можно посадить на самоокупаемость, как раньше говорили, на хозрасчет. Голодать не будут – фронт работ широкий, глубокий, почти непаханый. Да, в основном попадаться будет «мелочь пузатая», так ведь и курочка по зернышку клюет, а в итоге приличный результат.

Сейчас сезон, забросить невод только по дачам, в него ж угодит столько помощников для обессилевших бабушек и дедушек, что еще попробуй вытащить – устанешь административные протоколы составлять и рассматривать.

Есть правда у этой идеи червоточина. Ладно, выползали весной по городам и весям недовольные тунеядцы. Но ведь они по определению лентяи, поэтому и выползали лениво, в полнакала. А незарегистрированные предприниматели народ другой, они каждую крошку поднимут. Начни у них отнимать не крошку, кусок хлеба, как отреагируют? А если эти выйдут с семьями и с пассатижами?