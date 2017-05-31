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Без внешних заимствований белорусской экономике сегодня не обойтись

01.06.2017 00:01 — Разное | Ежедневник  
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Без внешних заимствований белорусской экономике сегодня не обойтись

Экономика Беларуси нуждается в иностранных займах, считают эксперты. Вопрос только в том, насколько целесообразно они расходуются.

Как заявил на днях в интервью «СБ. Беларусь сегодня» министр финансов Владимир Амарин, Беларусь рассчитывает на новый кредит из России. Министр отметил, что «в этом году нам предстоит погасить внешний госдолг в размере 1 млрд долларов, а в январе 2018 года – еврооблигации в размере 800 млн долларов».

«Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию», – сказал министр.

Известно, что в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит Росси и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 млн долларов на цели рефинансирования долга», – также сказал Амарин.

Завязка только на России?

«Я не могу сказать ничего конкретно о сроках поступления кредита, озвученного министром финансов, поскольку это закрытая информация, – отметил в комментарии «Ежедневнику» экономист, эксперт «Либерального клуба» Антон Болточко.

«Если же говорить о кредите от Евразийского фонда стабилизации и развития, с которым мы подписали в прошлом году кредитный договор на 2 млрд долларов, ЕФСР уже заявил, что необходимо корректировать программу реформ, которая предусмотрена данным кредитным соглашением», – добавил он. – Важно понимать, что если Беларусь не будет выполнять данную программу, просто политических договоренностей президентов России и Беларуси будет не хватать. Не встречаться же по каждому траншу главам обоих государств и обсуждать этот вопрос?».

Антон Болточко отметил, что кредит по линии правительства РФ также тесно связан и с выдачей кредита ЕФСР: «Это никто не скрывает, что доля участия России в принятии решений ЕФСР имеет наибольший вес. И если по одному кредиту будет принято решение, то будет и по-другому. Но в перспективе, когда эти деньги поступят, очень сложно сказать».

Экономист обратил внимание на политическую составляющую кредитной линии со стороны восточного соседа. В связи с этим белорусские власти сегодня ищут и другие способы рефинансирования долгов. Например, рассматривается возможность размещения еврооблигаций, которые ниже по стоимости и более удобные по обслуживанию для нашей страны. Также продолжаются  переговоры с МВФ, хотя они сейчас и находятся в подвешенном состоянии.

«Все это делается для того, чтобы уравновесить, сбалансировать этот политический контекст, – пояснил Антон Болточко. – Если все заимствования будут только из России, то Беларусь сильно «завязывается» на одном игроке, а это опасно. В данной ситуации в экономической безопасности возникает очень много вопросов: насколько вообще Беларусь может проводить независимую экономическую политику».

Без внешних заимствований не обойтись

В целом, по мнению эксперта, белорусская экономика сегодня нуждается во внешних займах.

«Когда-то президент сказал, что мы больше не будем брать, а будем только отдавать долги. Но внешний долг Беларуси после этих слов только увеличивался», –  сказал он.

Как отметил Болточко, в основном, этот долг направлялся на то, чтобы обеспечить поддержку текущей модели с исправлением ее наиболее явных дисбалансов.

С другой стороны, полагает эксперт, эти деньги можно было направить на перестройку структуры экономики, которая была бы более гибкой к некоторым внешним вызовам, более конкурентоспособной.

«Без внешних заимствований не обойтись, когда нужно заниматься реформированием экономической системы. То есть в одном и другом случае нам нужны деньги. Вопрос только в том, насколько целесообразно они расходуются при первом и втором варианте. При первом варианте мы пытаемся сделать какой-то ремонт в квартире, не меняя ее конструкцию, при втором мы полностью перестраиваем здание, которое, возможно, и прослужит также дольше», – считает эксперт.

 
 
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Экономика Беларуси нуждается в иностранных займах, считают эксперты. Вопрос только в том, насколько целесообразно они расходуются.

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