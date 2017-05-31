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"Питтсбург" одержал вторую кряду победу в финальной серии Кубка Стэнли

01.06.2017 06:51 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты «Питтсбурга» одержали вторую победу кряду со старта финальной серии Кубка Стэнли.


Фото: nhl.com/ru

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 — Оберг (Фишер, Арвидссон, 12.57), 1:1 — Гюнцель (Шири, Куниц, 16.36), 2:1 — Гюнцель (Раст, Хэйнси, 40.10, 3:1 — С. Уилсон (Кэссел, Каллен, 43.13), 4:1 — Малкин (Куниц, И. Коул, 43.28).

Броски: 27−38 (12−18, 7−14, 8−6).

Силовые приемы: 35−41.

Штраф: 15−19.

Вратари: Мюррей, 97,4% отраженных бросков) — Ринне, 84% отраженных бросков (Сарос, 43.28; 100% отраженных бросков).

Три звезды: Гюнцель, Мюррей, Малкин.

«Нэшвилл» открыл счет в первом периоде, но лидировал недолго. Не прошло и четырех минут, как «пингвины» отыгрались. А на старте третьего периода хозяева совершили блиц-криг, поразив цель трижды на отрезке в 3 минуты 28 секунд. Оправиться после такого удара гости уже не смогли.

Героем матча стал Джейк Гюнтцель, забросивший 2 шайбы. Он обошел Брэда Маршана (2011) и Джереми Реника (1990) по числу голов среди новичков в плей-офф. Больше в 1981 году забивал только Дино Сиссарелли (14).

Таким образом, полномочный обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» выжал максимум из домашних матчей и отправляется в гости с двумя победами в кармане.

Ход финальной серии Кубка Стэнли

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 2:0 (5:3, 4:1)

Следующие поединки запланированы на 3 и 5 июня в Нэшвилле и, если потребуется, 8 июня в Питтсбурге, 11 июня в Нэшвилле, 14 июня в Питтсбурге.

«Питтсбург» четырежды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016).

«Нэшвилл» добрался до финала Кубка Стэнли впервые в своей 19-летней истории выступления в НХЛ.

 
 
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Хоккеисты "Питтсбурга" одержали вторую победу кряду со старта финальной серии Кубка Стэнли.

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