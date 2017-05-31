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Средняя белорусская семья живет на 983 рубля в месяц
В Беларуси средняя семья в первом квартале располагала суммой в 983,5 рубля в месяц. Об этом
Располагаемые ресурсы семей заметно отличаются по регионам. Больше всего они составляют в Минске — 1333 рубля в месяц, а меньше всего — в Витебской области (882,3 рубля).
Денежные расходы в первом квартале этого года в расчете на домашнее хозяйство составили 920,5 рубля в месяц, из которых 704,3 рубля (76,5%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,7%, на покупку непродовольственных товаров — 29,8%, на оплату услуг — 25,5%.
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Располагаемые ресурсы белорусских семей заметно отличаются по регионам. Больше всего они составляют в Минске, а меньше всего - в Витебской области.
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