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Средняя белорусская семья живет на 983 рубля в месяц

01.06.2017 07:10 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси средняя семья в первом квартале располагала суммой в 983,5 рубля в месяц. Об этом сообщает Белстат по результатам выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни. В городах и поселках городского типа этот показатель был на уровне 1 053,9 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 798 рублей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Располагаемые ресурсы семей заметно отличаются по регионам. Больше всего они составляют в Минске — 1333 рубля в месяц, а меньше всего — в Витебской области (882,3 рубля).

Какими суммами ежемесячно располагали семьи в январе-марте, в рублях
Регион Сумма

Могилевская область

 909

Гродненская область

 898,4

Гомельская область

 885,7

Витебская область

 882,3

Брестская область

 927,4

Минская область

 920
Минск 1 333
по стране 983,5

Денежные расходы в первом квартале этого года в расчете на домашнее хозяйство составили 920,5 рубля в месяц, из которых 704,3 рубля (76,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,7%, на покупку непродовольственных товаров — 29,8%, на оплату услуг — 25,5%.

Справка FINANCE.TUT.BY. Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы — расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.

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Теги: Минск
 
 
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Располагаемые ресурсы белорусских семей заметно отличаются по регионам. Больше всего они составляют в Минске, а меньше всего - в Витебской области.

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