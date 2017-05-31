Средняя белорусская семья живет на 983 рубля в месяц

В Беларуси средняя семья в первом квартале располагала суммой в 983,5 рубля в месяц. Об этом сообщает Белстат по результатам выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни. В городах и поселках городского типа этот показатель был на уровне 1 053,9 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 798 рублей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Располагаемые ресурсы семей заметно отличаются по регионам. Больше всего они составляют в Минске — 1333 рубля в месяц, а меньше всего — в Витебской области (882,3 рубля).

Какими суммами ежемесячно располагали семьи в январе-марте, в рублях Регион Сумма Могилевская область 909 Гродненская область 898,4 Гомельская область 885,7 Витебская область 882,3 Брестская область 927,4 Минская область 920 Минск 1 333 по стране 983,5

Денежные расходы в первом квартале этого года в расчете на домашнее хозяйство составили 920,5 рубля в месяц, из которых 704,3 рубля (76,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,7%, на покупку непродовольственных товаров — 29,8%, на оплату услуг — 25,5%.

Справка FINANCE.TUT.BY. Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат. Потребительские расходы — расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.