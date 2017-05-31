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Парад колясок, праздник молока и ретрокуклы. Топ-7 событий в Витебске к Дню защиты детей
Первый день лета дарит много поводов для радости. 1 июня отмечают Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Так что он просто призывает провести его в семейном окружении и атмосфере любви. А чтобы праздник прошел как можно ярче, TUT.BY делится самыми интересными, на свой взгляд, мероприятиями в Витебске.
«Парад колясок»
Традиционный детский транспорт предстанет в необычном амплуа — его стилизуют под пожарную машину будущего. Самых креативных авторов ждут призы.
На празднике запланированы забеги в ползунках, шоу мыльных пузырей, фейс-арт (художественный макияж на лице), конкурсы и игры от спасателей: аттракционы «Веселый альпинист» и «Дымовая завеса». В концерте выступят участник песенного конкурса «Я пою» (Минск) и шоу «Голос. Дети» (Москва) Михаил Москалев, шоу-группа «Какао», детский шоу-бэнд Magic jazz, детская студия «Гулливер и лилипуты», танцевальный коллектив «Ассорти», студия современного танца «Параллели».
Более подробная информация об участии в конкурсе — по
С 16.00 до 18.00 на площади Победы пройдет акция «Детство должно быть у каждого». Ее цель — привлечь внимание общества к проблемам современной белорусской семьи, популяризировать престиж родительства и многодетности.
Волонтеры благотворительного фонда «Открытые сердца» будут раздавать информационные буклеты на тему защиты жизни и семьи, воздушные шары. Все желающие смогут запечатлеть себя на необычных памятных фотографиях. Организаторы также обещают сюрприз.
Праздник молока
1 июня отмечают не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока. Для мальчишек, девчонок и их родителей телерадиокомпания «Витебск» и ОАО «Молоко» устраивают
Приветствуется белый дресс-код. В финале праздника среди ребят, которые придут в белой одежде, разыграют призы.
Концерт в Green
Для посетителей торгового центра Green
Детский фотодень
Организаторы
Запись по телефону: +375 33 379−87−98. Количество мест ограничено. В своей
Фестиваль творчества
«Мечты сбываются» — так называется ежегодный
В концерте выступят и звездные гости: Александр Солодуха, Ян Маерс, Александр Патлис, Дмитрий Колдун. Подробности — в
«Детство в наследство»
Выставка советских винтажных игрушек, кукол и предметов быта будет интересна как детям, так и взрослым. Гостей ждут мастер-классы, интерактивные занятия. Видео- и фотосъемка — бесплатны.
Фотовыставка о мечтах
Авторы идеи 2 месяца делали снимки воспитанников Сенненской школы-интерната, которые совсем скоро вступят во взрослую жизнь. Готовы ли они к этому? Что их волнует, настораживает, пугает перед новым витком судьбы? Ответы зрителям даст фотовыставка «На пороге взрослой жизни», на которой представят портреты детей, их рассказы о себе, своих мечтах и представлении о взрослой жизни.
На вернисаже 1 июня можно будет увидеть снимки со всех фотосъемок проекта. Будет организована лотерея, и любой желающий сможет приобрести понравившиеся работы. Собранные деньги направят на помощь выпускникам Сенненской школы-интерната.
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1 июня отмечают Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Так что он просто призывает провести его в семейном окружении и атмосфере любви.
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