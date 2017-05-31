Парад колясок, праздник молока и ретрокуклы. Топ-7 событий в Витебске к Дню защиты детей

Первый день лета дарит много поводов для радости. 1 июня отмечают Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Так что он просто призывает провести его в семейном окружении и атмосфере любви. А чтобы праздник прошел как можно ярче, TUT.BY делится самыми интересными, на свой взгляд, мероприятиями в Витебске.

«Парад колясок»

Традиционный детский транспорт предстанет в необычном амплуа — его стилизуют под пожарную машину будущего. Самых креативных авторов ждут призы. Парад стартует в 17.00.

На празднике запланированы забеги в ползунках, шоу мыльных пузырей, фейс-арт (художественный макияж на лице), конкурсы и игры от спасателей: аттракционы «Веселый альпинист» и «Дымовая завеса». В концерте выступят участник песенного конкурса «Я пою» (Минск) и шоу «Голос. Дети» (Москва) Михаил Москалев, шоу-группа «Какао», детский шоу-бэнд Magic jazz, детская студия «Гулливер и лилипуты», танцевальный коллектив «Ассорти», студия современного танца «Параллели».

Более подробная информация об участии в конкурсе — по ссылке или по телефону: +375 212 47-93-24. Заявки принимают по адресу cpo@rescue01.vitebsk.by или по указанному номеру.

С 16.00 до 18.00 на площади Победы пройдет акция «Детство должно быть у каждого». Ее цель — привлечь внимание общества к проблемам современной белорусской семьи, популяризировать престиж родительства и многодетности.

Волонтеры благотворительного фонда «Открытые сердца» будут раздавать информационные буклеты на тему защиты жизни и семьи, воздушные шары. Все желающие смогут запечатлеть себя на необычных памятных фотографиях. Организаторы также обещают сюрприз.

1 июня, площадь Победы, вход свободный.

Праздник молока

1 июня отмечают не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока. Для мальчишек, девчонок и их родителей телерадиокомпания «Витебск» и ОАО «Молоко» устраивают программу «Пейте, дети молоко, будете здоровы!». В афише — концерт, игры, мастер-классы, конкурс детских рисунков на асфальте и танцевальный флешмоб. Гостей также ждет дегустация лакомств от витебского производителя молочных продуктов.

Приветствуется белый дресс-код. В финале праздника среди ребят, которые придут в белой одежде, разыграют призы.





1 июня, 17.00, открытая площадка кафе «Задзвiнне» (ул. Чайковского, 5), вход бесплатный.

Концерт в Green

Для посетителей торгового центра Green выступят детские коллективы «Эврика» и «Арион».





1 июня, 17.00, ТЦ Green, вход свободный.

Детский фотодень

Организаторы обещают создать радостное настроение детям и родителям, 2 фотозоны с яркими декорациями, работу с фотографом в студии в течение получаса с каждым записавшимся, и как итог — снимки в художественной обработке на диске.

Запись по телефону: +375 33 379−87−98. Количество мест ограничено. В своей группе в соцсети студия разыгрывает 3 пригласительных на фотодень.





3 и 4 июня, 12.00, фотостудия «Карамель» (пр. Фрунзе, 77−2, офис 314). Билеты: 25 рублей (для одного ребенка), 35 рублей (для двоих).

Фестиваль творчества

«Мечты сбываются» — так называется ежегодный фестиваль творчества воспитанников домов-интернатов для людей с особенностями психофизического развития.

В концерте выступят и звездные гости: Александр Солодуха, Ян Маерс, Александр Патлис, Дмитрий Колдун. Подробности — в группе .

Конкурсная программа начнется 1 июня, в 12.00 на сцене филармонии. 2 июня в 18.00 в Летнем амфитеатре пройдет гала-концерт. Вход на оба концерта свободный.

«Детство в наследство»

Выставка советских винтажных игрушек, кукол и предметов быта будет интересна как детям, так и взрослым. Гостей ждут мастер-классы, интерактивные занятия. Видео- и фотосъемка — бесплатны.





Открытие выставки — 1 июня, 16.00, Музей истории частного коллекционирования (пр. Фрунзе, 13). Билеты: для взрослых — 2 рубля; школьникам, учащимся, студентам — рубль.

Фотовыставка о мечтах

Авторы идеи 2 месяца делали снимки воспитанников Сенненской школы-интерната, которые совсем скоро вступят во взрослую жизнь. Готовы ли они к этому? Что их волнует, настораживает, пугает перед новым витком судьбы? Ответы зрителям даст фотовыставка «На пороге взрослой жизни», на которой представят портреты детей, их рассказы о себе, своих мечтах и представлении о взрослой жизни.

На вернисаже 1 июня можно будет увидеть снимки со всех фотосъемок проекта. Будет организована лотерея, и любой желающий сможет приобрести понравившиеся работы. Собранные деньги направят на помощь выпускникам Сенненской школы-интерната.





Открытие выставки — 1 июня в 17.00 в битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12). С 2 по 10 июня экспозиция будет доступна с 12.00 до 19.00. Вход — за любое пожертвование.