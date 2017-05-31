«Я пятнадцать лет был олицетворением мечты диванных романтиков: работал уличным артистом и странствовал по Европе, — рассказывает Алексей Бурносенко. — Но потом пришел кризис среднего возраста». Сейчас Алексей работает тестировщиком и считает, что «одна прочитанная книга, пара бесед с друзьями — это все, что нужно умному человеку, чтобы начать работать в IT».



Фото из личного архива героя. Первый снимок сделан во время выступления уличного театра, второй — после того, как Алексей устроился тестировщиком.

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса « Как я поменял работу и жизнь »: среди присланных читателями историй о смене профессии вы проголосуете за лучшую, мы — вручим автору 300 рублей. Читателей было много, писем тоже — так что мы решили продлить прием конкурсных историй до 1 июня.

«Бросил аспирантуру в Академии наук и организовал гастроли в Польшу»

— В 2000 году я заинтересовался исторической реконструкцией, а потом начал выступать на улицах как средневековый артист, скоморох, музыкант и акробат. В 2006 году я бросил аспирантуру в Академии наук, собрал единомышленников и организовал гастроли в Польшу. В 2010-2015 годах мы уже посещали с гастролями примерно по тридцать европейских фестивалей средневековой культуры за сезон, демонстрируя культуру уличного театра Беларуси в таких странах, как Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Германия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и так далее. Нас приглашали режиссировать «пешеходку» на Карла Маркса в Минске, мы открывали первый форум уличных театров Беларуси и получали призы на конкурсах Минобразования. Это была та самая романтика: выходные на фестивале, неделя выступлений на улицах, ночлеги под стенами замков.

Но уже в 2014 году я начал уставать. Множество друзей и знакомых уговаривали меня уйти в IT. Аргументировали это тем, что у них проектными менеджерами работают девушки из иняза, а я со знанием языков, инженерным образованием и опытом управления командой прозябаю на театральных подмостках.

Наверное, их уговоры и стали для меня переломным моментом. Уже в конце 2013 года я, параллельно работая руководителем шоу-труппы, устроился тестировщиком. Одна прочитанная книга, пара бесед с друзьями — это все, что нужно умному человеку, чтобы начать работать в IT. Пару раз я менял работодателя — и наконец остановился в международной компании с крупным офисом в Минске. Шоу-труппа, которую я собрал, сменила название и продолжает выступать с моими перфомансами по накатанной колее. А я иду дальше.

«Скучаю по романтике международного бомжа, но уровень комфорта на первом месте»

— Первые годы в роли офисного планктона показались мне раем: тепло и комфортно, никакой организаторской суеты, всегда можно заварить чай. Сейчас я уже немножко скучаю по всей этой романтике международного бомжа, но уровень комфорта все еще на первом месте.

Зарплата несколько выросла. Покрутившись в сфере развлечений дюжину лет, я знаю, что даже в Голливуде шоу-бизнес — это не деньги с небес, а тяжелый ежедневный труд. На новой работе я стал трудиться больше, но и зарабатывать больше. Непосредственно в момент перехода был провал по зарплате, а сейчас, набрав опыта, я выровнял планку и даже поднял ее повыше.

Зато новая работа позволяет гораздо бережнее обходиться со своим здоровьем. Когда я был менеджером театральной труппы, мне приходилось по 48 часов сидеть за рулем, подвергая риску себя и моих людей, иногда голодать и мерзнуть, мокнуть под дождем. На четвертом десятке я уже не уверен, что нуждаюсь в таких нагрузках.

На старом месте я был типичным руководителем стартапа и занимался практически всем: от разработки стратегии до логистики гастрольного тура. На новом месте обязанности заметно сузились: тестирование ПО, разработка документации, контроль качества. В связи с этим я испытываю небывалое облегчение. На новой работе в моей жизни появились настоящие выходные. Также новая работа помогла мне найти любовь моей жизни и устроить семью, а это, возможно, главное приобретение.

Считаете, что у вас есть история получше? Тогда присылайте ее на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Как я поменял работу и жизнь». Письма принимаем до 1 июня. Полные условия конкурса можно прочитать здесь . Инфоподдержка — РАБОТА.TUT.BY .

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