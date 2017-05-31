Минчанину прислали карточку из зарубежного банка, но у таможенников возникли вопросы

Минчанину Виктору иностранный банк, где у него открыт счет, выслал новую карточку — у предыдущей истек срок действия. Но к мужчине пришел не курьер, а извещение от «Белпочты»: карточку задержала таможня, поскольку посчитала, что та имеет коммерческую ценность, а значит, ее надо задекларировать. «Эта карточка должна была быть доставлена мне в руки курьером службы доставки, но мне пришлось ездить за ней самому на таможенные склады аэропорта, к тому же еще и заплатить», — рассказал Виктор.





Виктор говорит, что в «Белпочте» ему порекомендовали воспользоваться услугами брокера, чтобы растаможить «груз».

— Карточку задержали таможенники, потому что посчитали, что она имеет коммерческую ценность. Ее надо якобы декларировать и оплачивать пошлину. Попросили инвойс, — рассказывает Виктор. — Я очень удивился и сам поехал в аэропорт. Попросили указать стоимость карточки, я «оценил» ее в 1 евро. После долгих осмотров и объяснений мой конверт мне отдали. Но мне пришлось заплатить за его хранение.

Как сообщили FINANCE.TUT.BY в таможне «Минск-2», перемещаемые через границу ЕАЭС карточки (будь то банковские карточки, скидочные карты в сетях торговли или бонусные авиакомпаний) являются товарами.

— В рамках норм беспошлинного ввоза почтовые отправления доставляются по адресу получателя, и нет необходимости подавать таможенную декларацию: таковой признается почтовый документ, сопровождающий отправку. В случае курьерской доставки все отправления подлежат таможенному декларированию. При этом декларацию может подать как сам получатель, так и таможенный представитель, действующий по его поручению. Эти правила едины на территории всех государств-членов ЕАЭС, и их следует учитывать при заказе товаров в Беларусь, — рассказали на таможне «Минск-2».

Карточку задекларировали, но «таможенные платежи, исходя из таможенной стоимости и веса такого товара, не уплачивались», уточняют на таможне «Минск-2». Специалисты напомнили, что максимальная сумма заказа в один месяц ограничена 22 евро и 10 килограммами.

Что касается стоимости банковской карточки, то уточнили, что она определяется согласно пункту 1 статьи 361 Таможенного кодекса ТС — так же, как и цена других товаров для личного пользования, то есть «на основании заявленной физическим лицом стоимости таких товаров, подтвержденной оригиналами документов, содержащих сведения об их стоимости». В случае отсутствия у физлица необходимых документов или сведений о стоимости товаров, специалисты определяют их таможенную стоимость на основании имеющейся в распоряжении ценовой информации на аналогичные товары.