Оператор velcom с 1 июня закрывает некоторые архивные пакеты мобильного интернета

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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор velcom с 1 июня прекращает обслуживание архивных пакетов мобильного интернета "velcom WAP", "velcom WEB", "velcom WEB PLUS", "пакет 25", "пакет 250 (arch.)", "пакет 500". Такая информация размещена на сайте velcom, сообщает БЕЛТА.

Пользователи этих пакетов могут самостоятельно изменить их на любой актуальный, воспользовавшись USSD-запросом *135*1#вызов, Интернет-службой сервиса абонента (ИССА), Автоматической службой сервиса абонента (АССА), набрав 411-2-1-2, а также в центрах продаж и обслуживания компании либо в офисах официальных поверенных (при себе необходимо иметь паспорт).

Перечисленные пакеты мобильного интернета, которые использовали менее 0,05% абонентов velcom, 1 июня автоматически заменяются на актуальные, сопоставимые по стоимости с архивными пакетами абонентов.

Подробнее ознакомиться с актуальными пакетами можно на сайте velcom, а также по телефонам справочно-информационной службы: с мобильного телефона - 411 (звонок в сети velcom бесплатный) и 7100 (звонок платный), с городского телефона - 8 (017) 330-30-30, а также у консультантов velcom в соцсетях.-0-