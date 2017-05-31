Вице-мэр Бреста рассказал о новых и старых проектах, способных сделать город краше

О том, какие еще инвестпроекты планируется осуществить в Бресте, где взять участки для строительства индивидуального дома, когда приведут «в чувство» квартал старого Тришина — обо всем этом « Вечерка » узнала из первых уст у зампреда горисполкома Андрея Филановича.



Эскиз отеля «Хилтон» в Бресте

— Андрей Андреевич, насколько инвесторы сейчас проявляют интерес к развитию инфраструктуры Бреста и реально работают? Помнится, много было в свое время проектов по строительству «итальянского квартала» и других, которые, увы, так проектами и остались…

— Не будем о проектах. Лучше я назову то, что на слуху и на виду. ООО «Демарш» успешно реализует в рамках франшизы проект по строительству отеля «Хилтон» на пересечении Варшавского шоссе и улицы Махновича. Причем там сейчас одновременно проводятся монтаж конструкции самого здания и отделка одного из номеров в тестовом режиме. После того, как специальная комиссия заказчика оценит результаты этой работы, насколько грамотно она выполнена, с применением необходимых материалов и технологий, строители приступят к отделке других помещений. Также могу отметить инвестпроект по возведению медицинского центра «Новомед» на проспекте Республики (там, кстати, предусмотрена и вторая очередь, она будет включать в себя гостинично-офисные помещения, а весь проект рассчитан до 2022 года).

— Каковы перспективы застройки улицы Московской, от Богданчука до спортивного комплекса? Там возможно наконец появление серьезного инвестора, готового расселить за свой счет десятки семей из ветхих «избушек на курьих ножках»?

— К сожалению, этот процесс идет не так быстро, как бы нам всем хотелось. Но первые подвижки есть. Столичная фирма «Лада-Хотелс», с которой у нас заключен инвестдоговор на строительство гостиницы «Ibis» на пересечении улиц Московской и Шлюзовой, уже провела работы по отселению четырех домов. Процедура непростая, зачастую сопряженная с судебными издержками, как следствие, длительная.

— Вопрос, который волнует многих брестчан, желающих построить собственное жилье в черте города. Какова перспектива выделения участков или хотя бы покупки их с аукциона?

— В последнее время город практически не выделяет участки нуждающимся под индивидуальное строительство. Хотя на очереди стоят более 5000 человек, желающих построиться, но, к сожалению, свободных участков в Бресте пока нет.

— Они могут появиться в обозримом будущем?

— Они могут появиться только в результате корректировки генплана. Но об этом речь пока не идет. Что касается покупки земельных участков с аукциона, такая перспектива более реальна. С учетом того, что в этом году у нас появился первый опыт изъятия участков с незаконченным законсервированным строительством. Согласно 87-му указу президента, городом изъято уже три таких участка, ведется работа еще по нескольким. И их мы, несомненно, будем предлагать с аукциона. Но хочу отметить, что сама процедура изъятия таких участков также достаточно сложная, только через суд, и довольно длительная, в среднем занимает около шести месяцев. Иногда приходится проходить все инстанции, вплоть до Верховного суда, прежде чем мы можем изъять участок у гражданина, который долго его не использует. Кстати, грешат этим не только физические, но и юридические лица. Так, недавно пришлось вернуть в собственность города участок в юго-западном микрорайоне. Там должен был появиться магазин «Алми», но фирма-заказчик не уложилась в сроки строительства, и теперь эта территория будет предложена другому инвестору.

— Много разговоров было вокруг участка за «Короной». Но там пока растут только деревья?

— Да, у инвестора возник ряд вопросов правового характера. По большинству из них найдено решение. Есть готовый проект, и в самое ближайшее время инвестор готов приступить к строительству.

— А какие еще проекты по жилью и объектам социального назначения могут осуществиться в ближайшие два-три года?

— Мне бы не хотелось сейчас говорить обо всем, что планируется, дабы не сглазить. (Cмеется. — Ред.) Конечно, город будет развиваться. Это касается как его центральной части, так и спальных районов. Думаю, получит развитие проект торгово-развлекательного центра на Гаврилова, рядом с уже построенным гипермаркетом «Грин». Продолжатся поиски инвестора (или инвесторов) по освоению территории вдоль улицы Лейтенанта Рябцева — там целый микрорайон запланирован. Будет вестись строительство административно-жилого комплекса «Прибужский квартал» в районе улицы Советской и проспекта Машерова. Также подыскиваем инвесторов для застройки первой линии вдоль Варшавского шоссе — это будет своего рода визитная карточка Бреста, потому к ней предъявляются повышенные требования.

— Каким сделкам по продаже объектов недвижимости вы особенно рады?

— Башня на Мицкевича и бассейн «Лазурный». За них уплачены далеко не астрономические суммы. Но это те объекты, которые могут принести немалую пользу городу, имея настоящего хозяина. Хочется надеяться, что такие хозяева у них наконец появились.

Андрей Андреевич Филанович, заместитель председателя Брестского горисполкома, курирует вопросы недвижимости и землеустройства, управления коммунальной собственностью, исполнения инвестиционных договоров. Родился 13 июня 1977 года в Микашевичах. Окончил Столинский сельскохозяйственный техникум, Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Академию управления при президенте Республики Беларусь. С 1997 по 2006 год работал ведущим юрисконсультом РУПП «Гранит», в 2006—2007 гг. — заместителем председателя Микашевичского горисполкома. С 2007 года — на различных должностях в Брестском горисполкоме. Работал в отделе строительства, возглавлял юридический отдел ГИК. С 2014-го по май 2016 года был заместителем главы администрации Московского района Бреста. 1 июня 2016-го назначен заместителем председателя горисполкома. Женат, имеет сына и дочь.