Говорят, предельный возраст киберспортсмена 25 лет, потом приходится пробовать себя в чем-то новом, искать работу, пытаться наладить собственное дело. Но из этого правила есть ряд исключений. 42.TUT.BY поговорил с игроком сильнейшей команды Wargaming.net League — Natus Vincere G2A — Максимом Inspirer Мазеиным, которого неофициально прозвали «старый».

От инженера-технолога до киберспортсмена

В жизни Макса ничто не предвещало громкую киберспортивную карьеру. Он родился в 1983 году в Екатеринбурге. Как и все, прогуливал школу, чтобы поиграть на компьютере, а когда пришло время, поступил в университет на факультет машиностроения по специальности техник-технолог.





«После окончания получил диплом инженера, работал специалистом в фирме, занимающейся прокладкой сетей. По вечерам играл в разные игры, отдавая им пару часов свободного времени. В „танки“ стал играть с момента выхода еще бета-теста в 2010 году, до этого „рубился“ в Battlefield, которая была очень похожа на World of Tanks».

Тогда еще о киберспорте никто серьезно не задумывался, а вечерние игры в «танки» с друзьями вызывали только негативную реакцию родителей — те считали что можно найти более полезное занятие.

«Играл для себя, участвовать в турнирах даже не думал, да и играл не так, чтобы часто. За семь лет у меня всего около 34 тысяч боев. Как попал? Да все просто, была высокая статистика — 72% побед, на меня обратили внимание рекрутеры и пригласили в команду. Им понравилась моя игра, а мне — атмосфера в команде. Так я стал частью Natus Vincere».

Пришлось выбирать между работой и «танками»

Хотя тренировки и отнимали много времени, Максим старался успевать и на основной работе.

«Играть мне нравилось, но и работу не забывал, по показателям я был лучшим в своем районе. Все турниры по „танкам“ я планировал на отпуск, чтобы не было в ущерб работе. Но начальник негативно относился к моим игровым успехам и, когда настала пора очередного турнира, не отпустил меня в законный отпуск».



Фото: vk.com/delilash

Перед Максимом встало непростое решение: либо остаться на работе, иметь стабильный заработок, либо бросить все и играть в «танки» с неясными перспективами. К тому же Мазеину шел уже третий десяток.

«Помню, пришел с работы, настроения не было, думал всю ночь, а утром написал заявление на увольнение. Сделал это за две недели до выезда на турнир, чтобы было время на подготовку, да и формальности все уладить. С тех пор ни разу не пожалел. Тот турнир мы выиграли, я получил в качестве призовых больше, чем зарабатывал на свой работе за год».

Большие призовые и частые головные боли

Максим с Natus Vincere выиграл подавляющее большинство крупных турниров, проводимых Wargaming. Расплата за большие призовые — сбитый график и частые головные боли.





«Просыпаюсь обычно в час дня, и до 17.00 у меня есть время, чтобы прийти в себя, решить какие-то личные дела. Часто такая побудка сопровождается головной болью, спасет только спазмалгон. Тренировка начинается в пять вечера и продолжается до 20.00. Затем два часа перерыва, можно попить кофе, поужинать, отдохнуть. В 22.00 снова играем до часу ночи. Но по окончании тренировки уснуть не получается, много думаю, проигрываю в памяти отыгранные бои, думаю над тактикой, поэтому засыпаю ближе к трем часам ночи».

На время тренировки Максим запасается разными сладостями: конфетами, шоколадом и другим. Накопленные калории сгоняет спортом, зимой — сноуборд, летом велопрогулки.

Своих доходов Максим не называет, говорит, запрещено условием контракта. Зато приводит в пример призовые в размере 8000 долларов, которые он получил за первое место на заре карьеры. Тогда он их разом никуда не потратил.

«Больших покупок с призовых стараюсь не делать, пока ни к чему. Самой дорогой пока стал смартфон, возможно, придется когда-нибудь приобрести автомобиль. Права есть, но покупать его пока не мотивирован.

Зарплата платится ежемесячно, на жизнь хватает, но самые большие деньги получаются с призовых. Вы и сами можете их посчитать. Например, в этом году, за первое место давали 150 тысяч долларов. Поделите эту сумму на восемь человек, минус налоги — получите примерный доход игрока с финала".

На день рождения желаем другу другу победы

На Гранд-финале 2017 Natus Vincere не прошли в полуфинал, сенсационно уступив сначала команде DiNG, а затем Tornado Energy. Для самой титулованной команды это было горьким поражением.





«Обычно после Гранд-финала у нас есть три свободных месяца, которые мы не тренируемся, а посвящаем отдыху чаще за границей, домашним. Но в этом году мы себя накажем и никуда не поедем, будем тренироваться».

Кстати, у Natus Vincere есть традиция: на каждый день рождения игкроки традиционно желают друг другу победы на Гранд-финале.

В перерывах между тренировками Максим успевает проводить стримы, которые длятся около двух часов. В них он делится своим опытом с другими игроками, показывает выгодные позиции и тактики.

«У меня правило стримить только с хорошим настроением, которым хочется делиться с другими. Бывает, играю не один, компанию мне составляет Павел Amway921, он спокойный и рассудительный. Не люблю стримеров, которые истерят, орут матом на своих каналах».



Команда качает Максима на руках в Варшаве.

Максим Мазеин выделяется в своей команде большим опытом: он способен, выражаясь игровым сленгом, затащить даже проигрышный бой, как это было во время Гранд-финала 2016 года в Варшаве. Inspirer в одиночку остался против двух игроков HellRaisers (Tornado Energy) и смог победить, принеся своей команде первое место.

Под конец беседы Максим отметил, что связывает свое будущее только с World of Tanks.

«Ничего не планирую, считаю, что нужно делать то, что лучше всего получается. Если распылять свои силы, то добиться успеха не получится. Поэтому пока буду совершенствовать свои навыки и дальше участвовать в турнирах».