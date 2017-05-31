«Мама, не убивай» — душераздирающее видео на песню о непростом жизненном выборе выпустили Nuteki и Лигалайз сегодня, 1 июня — специально ко Дню защиты детей.





Поводом к написанию композиции для солиста Nuteki Михаила Нокарашвили стала статистика, которая попалась ему на глаза: за год в странах СНГ проводится более 10 миллионов абортов.

— Люди перестали воспринимать аборт как проблему, — рассказал Михаил. — Из трагедии он превратился в заурядную услугу. Искусство перестало об этом говорить. У меня двое детей — Роберт и Белла. Возможно, именно после того как я стал отцом, эта тема тронула меня до глубины души. Рождение детей перевернуло мою жизнь.





Несмотря на категоричную позицию, музыканты уверяют, что никого не хотели осудить своим видео и песней. Задача стояла абсолютно другая — показать ситуацию глазами ребенка и достучаться до общества. Главный герой в песне — неродившийся малыш. Именно он поет песню, адресованную своей маме.

— Мои родители тоже с трудом растили меня, — продолжает музыкант. — Не хватало денег, условия были далеко не райскими, но они прошли через трудности, за что я навсегда в долгу перед ними. Большинство артистов боятся или просто не хотят говорить об этом.





Популярный московский рэпер Лигалайз, он же Андрей Меньшиков, с которым Nuteki исполнили «Мама, не убивай», называет песню размышлением, но не призывом.

— К проблеме, которая затрагивается в песне, у меня отношение сложное. Такое же, как и сама тема. Наша песня — не призыв, не лозунг. Это размышление. Конечно, существует множество показаний и обстоятельств, когда аборт оправдан. Но если есть шанс и родители размышляют, пусть наша песня будет той самой гирькой на весах, чтобы счастливая жизнь зажглась и состоялась, — рассказал Лигалайз.

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Песня «Мама, не убивай» была выложена в сеть год назад. Таким образом Nuteki уже получили первый фидбэк от своего творения. Никто не остался равнодушным — приходили и негативные комментарии. Однако большинство пользователей сети сошлись в одном — про аборты нужно говорить громко. Вместе с новым клипом, убеждены музыканты, посыл песни будет воспринят еще более эмоционально.

— Какая у нас цель? Если хоть одна девушка скажет: «Я решила родить, увидев этот клип» — и примет решение в пользу жизни для своего малыша, я буду считать, что сверхзадача выполнена, — убежден Миша.













Видео к «Мама, не убивай» снято как клип-история. Героиню песни терзают демоны, которые склоняют ее к убийству. В защиту жизни к ней обращается ребенок. Команда призналась, что во время съемок никто не мог сдержать слез.

Режиссер клипа Ross Lane говорит, что перед написанием сценария много читал о проблеме абортов.

— Каждая буква, каждое слово в сценарии были вымучены и пропущены через мой разум и сердце, так что даже когда я был не за письменным столом, какая-то моя часть продолжала ломать стереотипы и делать что-то новое в этом направлении, — рассказал Ross Lane. — Во время кастинга я долго искал ребенка: мне казалось, что ни один из претендентов не подходит. В один момент я понял, что от одного из них я не готов отказаться — это был Миша Сыревич. Стало ясно, что он — идеальная кандидатура. Миша — очень талантливый актер, и, как оказалось, работать с ним гораздо проще, чем с некоторыми взрослыми.