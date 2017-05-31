Припарковаться во дворе многоэтажного жилого дома — целая проблема для автомобилистов. Что уж говорить о людях с ограниченными возможностями или о водителях, которые таких людей перевозят? Минчанки Инесса и Анна рассказали AUTO.TUT.BY, как они сами разработали и согласовали проект парковочных мест для двух семей, воспитывающих детей-инвалидов, реализация которого составляет чуть больше 100 долларов, но таких денег у города пока не нашлось…





Во Фрунзенском районе столицы живет одна маленькая семья: мама Инесса и ее двадцатилетняя дочь Кристина. Воспитанием дочери Инесса занималась в одиночку — муж оставил семью, когда их дочери исполнилось полгода. Казалось бы, что здесь такого — миллионы матерей сами растят детей. Действительно, все бы ничего, да только Кристина — инвалид первой группы с детства: у девочки ДЦП, она никогда не ходила, с трудом разговаривает и не может обслуживать себя.

Мама возит Кристину в инвалидной коляске — это создает определенные проблемы: на общественном транспорте добираться куда-либо бывает тяжело, не везде есть безбарьерная среда. Легче стало, когда Инесса купила Seat.

— С машиной нам все стало гораздо доступнее — я могу сама отвозить дочку в специализированный садик, мы ездим на дни рождения, да и просто погулять, — рассказала Инесса AUTO.TUT.BY.

Некоторые проблемы при наличии машины стали решаться «легче», но появилась новая, автомобильная, — найти парковочное место во дворе, у магазина, у аптеки для автомобиля сложно. Проблема такая во всем городе — даже имеющиеся места для инвалидов часто бывают заняты.

— Двор у нас постоянно заставлен машинами, практически невозможно найти свободное место, тем более достаточно широкое, чтобы пересадить человека в инвалидную коляску. Чтобы посадить-высадить человека из инвалидной коляски, нужно дополнительное пространство сбоку от двери, поэтому места для инвалидов обычно шире стандартных. Приходится машину оставлять далеко и потом толкать коляску к подъезду. Особенно тяжело зимой — приходится преодолевать сугробы, объезжать припаркованные машины на тротуаре.



Летом с коляской к машине тоже подъехать очень тяжело, не говоря уже о том, чтобы нормально пересадить в нее дочку



Инесса вынуждена сначала пересаживать дочь из машины в коляску, отвозить ее на тротуар, а потом уже парковать авто

Летом с коляской к машине тоже подъехать очень сложно, не говоря уже о том, чтобы нормально пересадить в нее дочку. Инесса вынуждена сначала пересаживать дочь из машины в коляску, отвозить ее на тротуар, а потом уже парковать авто.

О трудностях Инессы узнала ее знакомая — Анна, по профессии проектировщик. Девушка подумала: а почему бы во дворе дома не организовать парковочное место для инвалидов, обозначить его соответствующими знаками, так же, как это делают у магазинов?

— Я решила помочь, тем более что работаю в строительстве давно и знакома со всеми нормативными документами, которые регламентируют нормы парковочных мест на придомовой территории. По факту ничего сложного в этом парковочном месте нет, — рассказала AUTO.TUT.BY Анна.

Но добровольная помощница никак не могла предположить, что история растянется более чем на полгода и в конце концов зайдет в тупик.

— В конце сентября прошлого года через службу «115» с просьбой организовать парковочное место для инвалида во дворе дома я обратилась в ЖЭУ № 2 Фрунзенского района. Заодно передала в эту организацию копии нормативных документов, которые должны были им облегчить эту работу. Там четко расписано, как и где надо наносить необходимую разметку и устанавливать знаки дорожного движения.

Из ЖЭУ сообщили, что этот вопрос их не касается, тем не менее через некоторое время сотрудник организации нанес во дворе разметку, дорожные знаки при этом не устанавливали. Автомобилисты на этом парковочном месте свое авто не ставили, и оно всегда ждало Инессу с Кристиной.

Но однажды за это место Инессу чуть не оштрафовали гаишники, которые приехали во двор. Они сообщили, что машино-место выделено незаконно, противоречит ПДД и влечет за собой наложение штрафа за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства согласно п. 18.22 КоАП РБ. И подчеркнули, что организация дорожного движения (в том числе и на придомовой территории) обязательно должна быть согласована с УГАИ Минска.

— Получается, сотрудники ЖЭУ № 2 просто так нарисовали парковочное место там, где его по правилам быть не может! — возмущается Анна.



За место для парковки, очерченное желтой краской, Инесса чуть не заплатила штраф. Фото предоставлено читательницей

После этого Анна снова обращалась в ЖЭУ № 2 Фрунзенского района, те перенаправили ее уже в ЖКХ № 1. Но и в этой организации не знали, что ответить, и долго переключали с одного человека на другого, а в итоге сказали, что ЖКХ этим вопросом не занимается — нет таких специалистов.

— Так я переходила из одной организации в другую, но никто мне не мог помочь. В исполкоме Фрунзенского района заместитель главы Денис Драпей на словах обещал помочь. В ГАИ меня проконсультировали и показали, где можно организовать парковочное место для инвалидов, не нарушив при этом закон.

Глядя на то, как все происходит, Анна решила облегчить работу коммунальных служб и, не дожидаясь, пока ЖКХ найдет проектировщика, сметчика и того, кто согласует проект в ГАИ, сама разработала проектно-сметную документацию на реконструкцию придомовой территории для организации парковочного места для инвалидов и самостоятельно согласовала ее с УГАИ Минска.

— Оказалось, что в подъезде Инессы есть еще одна семья с ребенком-инвалидом. Отец этого ребенка уже более года также пытается добиться парковочного места и обошел все инстанции вплоть до Администрации президента. И до сих пор не смог добиться того, чтобы это место ему выделили.

Вооружившись рулеткой, фотоаппаратом, карандашом и бумагой, Анна обмерила весь двор Инессы, разработала проект и рассчитала смету по организации двух парковочных мест для инвалидов.

— Стоимость трудозатрат и материалов: краска, дорожные знаки — составила всего 209 рублей — чуть больше 100 долларов, чтобы жизнь двух семей, и так оказавшихся в сложных условиях, стала немного проще!

Документы были согласованы с УГАИ МВД и переданы в отдел по благоустройству ЖКХ № 1 Фрунзенского района.

— Нам казалось, что вопрос решен. Но через некоторое время нам пришел ответ из администрации Фрунзенского района, в котором сообщалось, что «работы по обеспечению инвалида местом бесплатной стоянки транспортного средства будут выполнены в третьем квартале 2017 года при условии выделения денежных средств на эти цели».



Фото предоставлено читательницей Инессой

— Я обошла все возможные инстанции, согласовала документы и получила ответ из разряда «денег нет, но вы держитесь там». В рамках района 209 рублей — такая большая сумма? А где же забота об инвалидах, о которой все говорят?

Родители детей-инвалидов сейчас думают, что им делать. Предполагают, что утвержденный проект они не смогут сделать даже за свои деньги.

— Ведь это приравняют к самоуправству, ведь земли принадлежат государству! Хотя мы бы сделали и сами — пусть бы властям было стыдно.

Родители детей-инвалидов готовы отдать собственные деньги для организации необходимых и согласованных парковочных мест: «Мы бы сделали и сами — пусть бы властям было стыдно». Но это, опять же, будет противоречить закону и может повлечь штраф за самоуправство…

Пока все, что остается этим семьям, — это надеяться, что к сентябрю 2017 года администрация Фрунзенского района найдет 209 рублей. А остальным семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и взрослым инвалидам — надеяться, что порядок организации парковочных мест когда-нибудь станет прозрачным и доступным для всех нуждающихся.